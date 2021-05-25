Зеленський підписав закон, який спростить українцям доступ до отримання адмінпослуг

Закон має усунути негативні наслідки укрупнення територіальних громад

Президент Володимир Зеленський повернув послуги державної реєстрації актів цивільного стану всім територіальним громадам. Відповідний закон № 1427-ІХ Верховна Рада ухвалила 29 квітня 2021 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Документ спрощує доступ громадян до отримання адміністративних послуг – державної реєстрації народження, шлюбу, смерті.

Необхідність його ухвалення в Офісі президента пояснили тим, що в законодавстві України було закріплено різний обсяг повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану між різними територіальними громадами.

Зокрема, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють державну реєстрацію народження, шлюбу, смерті. А міста обласного значення, серед іншого об’єднані та укрупнені територіальні громади, що утворені на базі таких міст, не мали таких повноважень.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, вже перші громади України, які утворювалися на базі міст обласного значення (зокрема Лиманська ОТГ Донецької області), неодноразово сигналізували центральній владі про цю проблему.

Там також вказано, що дві асоціації органів місцевого самоврядування – Асоціація міст України й Асоціація ОТГ – підтримують цей закон.

«Закон, який підписав президент, наділяє повноваженнями державної реєстрації актів цивільного стану виконавчі органи всіх міських рад та відповідні відділи міських управлінь юстиції всіх міст», – йдеться у повідомленні.

Закон має усунути негативні наслідки укрупнення територіальних громад. Усі територіальні громади отримають однакові повноваження у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та «зможуть забезпечувати важливі потреби своїх мешканців»

Зазначимо, президент Володимир Зеленський 24 травня на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Земля» підписав законопроєкт № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.