«Черги займають із 5 години ранку». Ексміністр Розенко розповів, як проходить процес переоформлення субсидій

Ексміністр соціальної політики зазначив, що зараз просто йде дискредитація чинної системи субсидій

Із 1 травня відбувається перерахунок субсидій для всіх українців, які отримують допомогу на оплату комуналки. Через ліквідацію спеціальний комісій субсидії тепер переоформлюють в управліннях соціального захисту. Там наразі відбувається плутанина з документами й людям доводиться стояли у великих чергах. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів колишній віце-прем’єр-міністр та ексміністр соціальної політики Павло Розенко.

«До прикладу, коли я днями був в етері, зателефонувала жінка з Кіровоградщини, вона повідомила, що з 5 години ранку тепер займають чергу. Натовпи людей стоять, а в управліннях соціального захисту немає нових бланків заяв, декларацій (розмова записана 13 травня – «Главком»). Самі співробітники цих управлінь нічого не можуть пояснити, бо вони теж недавно побачили цю постанову Кабміну (постанова КМ №420 від 14-04-2021 р. – «Главком»), яка з'явилася не заздалегідь, а лише 30 квітня, тобто за 2 дні до старту цієї постанови. Бардак, некомпетентність і непрофесійність просто колосальна! Це все б'є сьогодні по людях, особливо по людях старшого віку, тому що 90% отримувачів субсидій – це люди похилого віку, часто з інвалідністю, тобто люди, яким і без цих нововведень важко переживати всі трудності, пов'язані з коронокризою. І над цими людьми нинішня влада просто знущається», – заявив Розенко.

Ексміністр соціальної політики зазначив, що зараз просто йде дискредитація чинної системи субсидій.

«В Києві ще можуть щось там роздрукувати і роздати людям, а от що робиться в областях, містечках і селах – там же страх Господній! Вчора мені написав один чоловік, що в одному з міст, де є автоматизована черга на прийом заяв на субсидії, він прийшов в управління соцполітики на прийом 11 травня здавати документи, а його поставили в чергу на 11 вересня! Він у шоці, каже, як же я п'ять місяців буду без субсидій? Йому обіцяють заднім числом нарахувати, а що йому зараз робити, як зараз платити за житлово-комунальні послуги, за газ? Адже через п'ять місяців у нього вже буде борг і тоді з нього знімуть субсидію. Люди просто в шоці», – розповів Розенко.

Він нагадав, що починаючи з 2015 року, коли він став міністром соціальної політики, всі субсидії на новий період призначалися в автоматичному режимі, тобто без здачі додаткових декларацій.

«Коли ми в 2015 році робили реформу системи субсидій, була ідеологія зробити її простою і доступною для громадянина. Ми максимально спростили цю систему, ми взагалі відмовилися від декларацій про доходи і сказали людям: напишіть тільки заяву, а ми самі знайдемо всі дані про ваші зарплати і пенсії. Ми це зробили. А зараз просто йде дискредитація чинної системи субсидій і все робиться для того, щоб програму субсидій просто закрити і таким цинічним способом влада знущається над людьми», – заявив він.

Розенко зазначив, що у нас 40% людей отримують субсидії саме через рішення спеціальних комісій, адже є особливі випадки, спірні ситуації, які потребують колегіальних рішень, до яких залучені працівники різних управлінь.

«Всі такі ситуації неможливо виписати в постанові уряду, тому ми дали можливість місцевим адміністраціям розглядати кожну таку ситуацію з громадянином і приймати рішення в кожному конкретному випадку. А тепер влада ці комісії скасували, тому люди просто втратять субсидії», – підкреслив він.

Раніше ексміністр соціальної політики Андрій Рева розповів, що третина людей автоматично втратить субсидії. За словами Реви, в наступний опалювальний сезон субсидії отримає не більше двох мільйонів домогосподарств.

Нагадаємо, з травня в Україні змінилися правила отримання житлових субсидій. Для оформлення на наступний період необхідно подати нову заяву та декларацію. Громадянам на переоформлення субсидій надали строк у п’ять місяців.

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