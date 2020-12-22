Шмигаль обговорив закупівлю Covid-вакцини з послами країн «Великої сімки» та ЄС

Україна спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком опрацьовує питання придбання вакцини від коронавірусу, ─ прем'єр

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з послами країн «Великої сімки» (G7) та Європейського Союзу обговорив можливості закупівлі вакцин проти Covid-19. Про це повідомляє пресслужба Кабміну України.

Шмигаль зазначив, що Україна спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком опрацьовує питання придбання Covid-вакцини.

«Україні необхідний доступ до вакцини вже на початку наступного року, щоб ми могли якнайшвидше розпочати процес вакцинування лікарів та інших груп населення, що перебувають у зоні ризику. Ми високо цінуємо зусилля наших міжнародних партнерів, спрямовані на допомогу Україні забезпечити населення належною кількістю вакцини», ─ сказав глава уряду.

Прем'єр також обговорив із послами ключові параметри державного бюджету на 2021 рік і наголосив, що виконання бюджету в першому кварталі наступного року дасть можливість говорити про перегляд деяких його параметрів у частині збільшення фінансування важливих для України програм.

«Уряд затвердив 100 пріоритетних інвестиційних проектів у різних галузях. Проекти можуть бути реалізовані із залученням інвесторів, зокрема на умовах державно-приватного партнерства, міжнародної технічної допомоги або за рахунок кредитних коштів і бюджету. Запрошуємо брати участь у приватизаційних аукціонах та концесійних конкурсах в Україні», ─ наводить слова Шмигаля прес-служба уряду за результатами зустрічі.

Міністерство охорони здоров’я України розраховує провести першу вакцинацію від COVID-19 в лютому 2021 року.

До слова, глобальний механізм COVAX повідомив, що планує поширення вакцин країнам-учасницям механізму у першому кварталі 2021 року.

12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

У світі понад мільйон людей вже отримали щеплення від Covid-19.

Наразі відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Нагадаємо, українську вакцину-кандидата проти Covid-19 готують до випробувань на людях.