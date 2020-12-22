  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Шмигаль обговорив закупівлю Covid-вакцини з послами країн «Великої сімки» та ЄС

    • Розсилка
    <p>Уряд розраховує закупити Covid-вакцину до лютого 2021 року</p> - Шмигаль обговорив закупівлю Covid-вакцини з послами країн «Великої сімки» та ЄС

    Уряд розраховує закупити Covid-вакцину до лютого 2021 року

    Україна спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком опрацьовує питання придбання вакцини від коронавірусу, ─ прем'єр

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з послами країн «Великої сімки» (G7) та Європейського Союзу обговорив можливості закупівлі вакцин проти Covid-19. Про це повідомляє пресслужба Кабміну України.

    Шмигаль зазначив, що Україна спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком опрацьовує питання придбання Covid-вакцини.

    «Україні необхідний доступ до вакцини вже на початку наступного року, щоб ми могли якнайшвидше розпочати процес вакцинування лікарів та інших груп населення, що перебувають у зоні ризику. Ми високо цінуємо зусилля наших міжнародних партнерів, спрямовані на допомогу Україні забезпечити населення належною кількістю вакцини», ─ сказав глава уряду.

    Прем'єр також обговорив із послами ключові параметри державного бюджету на 2021 рік і наголосив, що виконання бюджету в першому кварталі наступного року дасть можливість говорити про перегляд деяких його параметрів у частині збільшення фінансування важливих для України програм.

    «Уряд затвердив 100 пріоритетних інвестиційних проектів у різних галузях. Проекти можуть бути реалізовані із залученням інвесторів, зокрема на умовах державно-приватного партнерства, міжнародної технічної допомоги або за рахунок кредитних коштів і бюджету. Запрошуємо брати участь у приватизаційних аукціонах та концесійних конкурсах в Україні», ─ наводить слова Шмигаля прес-служба уряду за результатами зустрічі.

    Міністерство охорони здоров’я України розраховує провести першу вакцинацію від COVID-19 в лютому 2021 року.

    До слова, глобальний механізм COVAX повідомив, що планує поширення вакцин країнам-учасницям механізму у першому кварталі 2021 року.

    12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

    У світі понад мільйон людей вже отримали щеплення від Covid-19.

    Наразі відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  

    Нагадаємо, українську вакцину-кандидата проти Covid-19 готують до випробувань на людях.

    Теги: ЄС фінансування Україна щеплення вакцинація уряд населення Денис Шмигаль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies