Резніков розповів, як вакцинувати від Covid-19 населення ОРДЛО

Якщо окупаційні режими не будуть блокувати вхід на підконтрольну Україні територію, то можна буде вакцинувати у першу чергу лікарів і людей похилого віку, - Резніков

Ми можемо запропонувати людям вакцинуватися на підконтрольній території

Вакцинацію населення окупованих територій Донбасу можливо провести на підконтрольній уряду території, якщо люди отримають до неї доступ. Про це в інтерв'ю Суспільному сказав віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.

«Ми можемо запропонувати людям вакцинування на підконтрольній території, але ж воно не робиться онлайн — люди повинні мати можливість в'їхати. Якщо окупаційні режими продовжать блокування, люди просто не зможуть потрапити сюди. Питання гуманітарної вакцинації будемо обговорювати з міжнародними організаціями. Але треба подумати, яка категорія громадян, що опинилися в заручниках окупаційної влади, має отримати вакцинацію в першу чергу. Напевно, так само лікарі. У першій черзі також люди похилого віку», ─ зазначив Резніков.

З його слів, таких людей вирахувати буде не складно, адже вони у реєстрах ─ усі 272 тисячі мають електронні посвідчення та електронний кабінет.

Віцепрем’єр підкреслив, що РФ ставиться до ОРДЛО, як до тимчасово окупованих територій, тому вакцинувати населення не.

«Вони їх не вбачають як такі, що потребують розвитку, уваги. Звідти вивозиться обладнання, руйнується виробництво, закриваються шахти, з яких не відкачується вода. Питання стоїть на рівні екологічної катастрофи. Тому я не думаю, що вони будуть дбати про населення, люди на тимчасово окупованих територіях для них чужі. З прагматичної точки зору, навіть у ситуації жорсткої епідеміологічної ситуації вони просто закриють кордон, і на тому крапка», ─ зазначив він.

Зі слів Резнікова, на переговорах у ТКГ питання вакцинації ще не порушувалося.

Міністерство охорони здоров’я минулого тижня повідомило, що закінчує розробку Національного плану впровадження вакцинації від Covid-19 на території України.

Відповідно до нього, планується вакцинація також українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Раніше глобальний механізм COVAX повідомив, що планує поширення вакцин країнам-учасницям механізму у першому кварталі 2021 року.

12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

У світі понад мільйон людей вже отримали щеплення від Covid-19.

Наразі відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Нагадаємо, українську вакцину-кандидата проти Covid-19 готують до випробувань на людях.