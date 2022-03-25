Переговори Україна-Росія. Кулеба спростував заяви Ердогана про консенсус у перемовинах

Кулеба: «Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував заяви президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана щодо переговорного процесу між Україною на Росією. Зокрема міністр спростував інформацію, поширену турецькими ЗМІ, що на переговорах делегації домоглися успіхів щодо членства в НАТО і статусу російської мови.

«Деякі ЗМІ цитують коментарі президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про перебіг переговорного процесу з РФ. Наша держава щиро вдячна турецькій стороні та окремо Президенту Ердогану за політичну та гуманітарну допомогу, а також дипломатичні зусилля для припинення війни Росії проти України. Водночас важливо об'єктивно оцінювати ситуацію. Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська», – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ердоган заявив, що Україна і Росії просунулися в переговорному процесі. За його словами, сторони близькі до консенсусу щодо чотирьох з шести пунктів переговорів. На переговорах делегації домоглися успіхів щодо членства в НАТО і статусу російської мови. Також є прогрес у темі демілітаризації України та гарантій безпеки. Як повідомлялося, директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв'ю «Главкому» заявив, що Туреччина не налаштована входити у війну Росії та України, президент Ердоган намагається утримати нейтралітет і не приймати конкретної сторони.