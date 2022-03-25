  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом

    Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом
    фото: slovoidilo.ua

    Зеленський: «Обговорили загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй»

    Президенти України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провели телефонну розмову. Лідери двох держав обговорили війну нашої країни з Росією, а також порушили питання продовольчої кризи. Про це написав Зеленський у Twitter.

    Про що говорили президенти:

    • про ситуацію в Україні щодо війни з Російською Федерацією;
    • про переговорний процес України та Росії;
    • обговорили підсумки саміту НАТО
    • поділилися оцінками дипломатичних зусиль;
    • порушили питання продовольчої кризи та шляхи її запобігання.

    «Поговорив з Реджепом Тайїп Ердоганом про підсумки саміту НАТО. Поділились оцінками поточних дипломатичних зусиль. Обговорили загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй. Вдячний Туреччині за підтримку, яку вона надає», – написав президент України.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ердоган заявив, що Україна і Росії просунулися в переговорному процесі. За його словами, сторони близькі до консенсусу щодо чотирьох з шести пунктів переговорів. На переговорах делегації домоглися успіхів щодо членства в НАТО і статусу російської мови. Також є прогрес у темі демілітаризації України та гарантій безпеки.

    Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував заяви президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана щодо переговорного процесу між Україною на Росією.

    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом