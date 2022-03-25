Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом

Зеленський: «Обговорили загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй»

Президенти України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провели телефонну розмову. Лідери двох держав обговорили війну нашої країни з Росією, а також порушили питання продовольчої кризи. Про це написав Зеленський у Twitter.

Про що говорили президенти:

про ситуацію в Україні щодо війни з Російською Федерацією;

про переговорний процес України та Росії;

обговорили підсумки саміту НАТО

поділилися оцінками дипломатичних зусиль;

порушили питання продовольчої кризи та шляхи її запобігання.

«Поговорив з Реджепом Тайїп Ердоганом про підсумки саміту НАТО. Поділились оцінками поточних дипломатичних зусиль. Обговорили загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй. Вдячний Туреччині за підтримку, яку вона надає», – написав президент України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ердоган заявив, що Україна і Росії просунулися в переговорному процесі. За його словами, сторони близькі до консенсусу щодо чотирьох з шести пунктів переговорів. На переговорах делегації домоглися успіхів щодо членства в НАТО і статусу російської мови. Також є прогрес у темі демілітаризації України та гарантій безпеки.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував заяви президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана щодо переговорного процесу між Україною на Росією.