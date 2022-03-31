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    Окупанти пішли з двох сіл на Київщині

    Росіяни вірогідно вирушили перегруповуватися&nbsp;&nbsp; - Окупанти пішли з двох сіл на Київщині
    Росіяни вірогідно вирушили перегруповуватися  
    фото з відкритих джерел

    Поблизу столиці більшає звільнених населених пунктів

    Сьогодні, 31 березня війська ворога покинули села Демидів і Козаровичі, що поблизу Вишгорода. Про це повідомив у Facebook військовослужбовець та екснардеп Ігор Луценко.

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    Нагадаємо, тероборона на Київщині влаштувала окупантам гарячий прийом (фото).

    Як повідомлялося, раніше у Козаровичах розбомбили насоси, які качали Ірпінь в Київське море (рівень моря вище ніж річки, тому був шлюз і насоси), тому тепер всю пойму Ірпеня заливає(

    У Демидові Київської області, де точилися активні бої українських захисників з російськими окупантами, є загроза затоплення села. В Козаровичах розбомбили насоси, які качали Ірпінь в Київське море (рівень моря вище ніж річки, тому був шлюз і насоси), тому тепер всю пойму Ірпеня заливає.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна Facebook окупація Ігор Луценко #stoprussia
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    Окупанти пішли з двох сіл на Київщині