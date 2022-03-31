Туреччина може стати гарантом безпеки України, але потрібно уточнити деталі

Ердоган хоче зібрати разом Зеленського і Путіна, а також не проти бути міжнародним гарантом безпеки України

Під час візиту до Узбекистану президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у спілкуванні із журналістами торкнувся і української теми

Реджеп Ердоган заявив узбецьким журналістам, що хоче організувати зустріч президентів України та Росії. Про це пише турецьке видання NTV.

За словами турецького лідера, він сповнений рішучості провести переговори як з Володимиром Зеленським, так і з Володимиром Путіним. Це має статися, щойно Ердоган повернеться на батьківщину.

У цих перемовинах президент Туреччини пообіцяв наполягати на прямих переговорах очільників України та Росії. «Ми будемо висловлювати свою подяку їм обом від свого імені та від імені нашої нації і скажемо: «Наша мета — якнайшвидше зібрати вас разом»», – запевнив Реджеп Таїп Ердоган.

Турецького лідера запитали про можливу участь його країни у міжнародній угоди про гарантії для України, проєкт цієї угоди презентували саме на переговорах у Стамбулі члени української делегації. Зокрема, чи влаштує Туреччину, як можливу країну-гаранта норма, аналогічна п’ятій статті Статуту НАТО (за якою будь-яка країна Альянсу має вступитися за іншого члена НАТО у випадку нападу на неї – ред.).

Відповідаючи на це питання, Ердоган запевнив: «Ми можемо бути однією з країн-гарантів безпеки України». Але, додав президент Туреччини, ця згода є загальною принциповою позицією, а от деталі цієї угоди, звісно ж, потрібно окремо уточнювати.

Нагадаємо, що на брифінгу 29 березня, після російсько-українських перемовин у Стамбулі, члени української делегації заявили, що представили російській стороні свій проєкт договору про гарантії безпеки для України поза межами НАТО. У цьому договорі вписана норма, що будь-яка країна-гарант після початку агресії третьої сторони проти України має 72 години на консультації – після чого зобов’язана надати максимальну військову допомогу Україні для якнайшвидшого урегулювання конфлікту.

Пізніше стало відомо, що Україна уже проводить консультації із можливими учасниками цього договору.

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