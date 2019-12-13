Зеленський пояснив, що потрібно змінити в Мінських угодах



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Президент України Володимир Зеленський

«Передача кордону під наш контроль після виборів - це точно не наша позиція», - запевнив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що потрібно робити зміни в Мінські угоди, аби вирішити ситуацію на Донбасі.

Про це глава держави сказав у прямому ефірі програми «Право на владу» на телеканалі 1+1.

«Це буде дуже складно зробити, але ми повинні це зробити. Я впевнений, що деякі речі ми зможемо змінити і будемо змінювати, тому що передача кордону під наш контроль після виборів - це точно не наша позиція. Це остаточне рішення», - сказав Зеленський.

У Мінських домовленостях записано, що повернення контролю над кордоном з РФ можливе лише після проведення виборів на окупованій території Донбасу.

«Тут така ситуація, яку можна обговорювати і тиснути з нашої сторони, що я й робив. Тому що в «Мінську» чітко записано - зміни до Конституції України у зв'язку... все, що пов'язане з децентралізацією. Зараз ми готуємо пакет законів з приводу децентралізації на всій території України. Мені здається, що ми виконуємо ці обов'язки. Так трохи інше формулювання, але, мені здається, що воно в принципі підходить. Мені здається, що мені вдалося в цьому питанні переконати Німеччину та Францію. І це вже дуже добре. Що стосується Російської Федерації - буде складно. Всі бачили, в цьому питанні буде теж дуже-дуже складно», - сказав президент України.

Президент також розповів, як протягом восьми годин він і Путін дивилися один одному в очі на саміті у Парижі.

Зеленський також сказав, за якої умови може «хоч 100 разів» потиснути руку Путіну.

Напередодні представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков заявив, що Україна підготує план змін до Мінських угод до наступної «нормандської зустрічі», запланованої на березень 2020 року.