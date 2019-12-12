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    Політика

    Зеленський розповів, за якої умови може «хоч 100 разів» потиснути руку Путіну

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    Володимир Зеленський визнав, що потис руку Путіну на &laquo;нормандській зустрічі&raquo; в Парижі - Зеленський розповів, за якої умови може «хоч 100 разів» потиснути руку Путіну
    Володимир Зеленський визнав, що потис руку Путіну на «нормандській зустрічі» в Парижі

    «Якщо ми хочемо припинити війну, ми повинні розмовляти», - пояснив президент України

    Президент України Володимир Зеленський розповів, що потис руку президенту Росії Володимиру Путіну на «нормандській зустрічі» в Парижі 9 грудня.

    Про це Зеленський сказав в ефірі програми «Право на владу».

    «Якщо ми хочемо припинити війну, ми повинні розмовляти. Якщо завтра нам повернуть нашу землю, тимчасово окупований Донбас, то я можу ще 10 разів потиснути руку. А якщо нам повернуть наш Крим – а його обов’язково колись повернуть – можна хоч 100 разів руку потиснути», - заявив глава держави.

    Зеленський також розповів, як протягом восьми годин він і Путін дивилися один одному в очі на саміті у Парижі.

    Раніше речниця президента України заявила, що «не бачила», чи потиснув Зеленський руку Путіну.

    Натомість прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Зеленський і Путін при знайомстві потисли один одному руки.

    Раніше журналісти повідомили, що президент Володимир Зеленський і президент РФ Путін не потисли одне одному руки перед початком саміту у «нормандському форматі».

    Також президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити

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