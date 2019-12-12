Україна підготує план змін до Мінських угод перед наступною «Нормандією»



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Наступна зустріч Нормандської четвірки запланована на березень 2020 року

Представник України на переговорах у Мінську переконаний, що чинні угоди потрібно переглянути для того, щоб «вони спрацювали»

Україна підготує план змін до Мінських угод до наступної «нормандської зустрічі», запланованої на березень 2020 року.

Про це в ефірі «Громадського» розповів представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Олексій Резніков.

«Ми точно напишемо ці пропозиції (до наступної «нормандської зустрічі» — ред.), вони навіть були в ініціативах президента готові. Але за тих чотири місяці наші очікування, що навіть ті домашні завдання, про які домовилися сторони, … можна зробити до березня», — розповів Резніков.

Представник України на переговорах у Мінську переконаний, що чинні угоди потрібно переглянути для того, щоб «вони спрацювали».

Підготовлену редакцію угод потім хочуть обговорити з політичними радниками та міністрами закордонних справ чотирьох країн.