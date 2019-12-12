«Мені 54 роки і я…» Порошенко прокоментував справу ДБР за «держзраду»



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П’ятий президент України Петро Порошенко

Політик емоційно відреагував на кримінальну справу ДБР з приводу його можливої держзради при підписанні мирних угод

сьогодні з трибуни Верховної Ради прокоментував справу ДБР, розпочату проти нього за підозрою в «державній зраді» при підписанні Мінських угод.

«Мені 54 роки. І я… Ви зрозуміли в цілому, звідки пішла команда на порушення такої кримінальної справи», — заявив Порошенко.

Таким чином, він відреагував на кримінальну справу ДБР з приводу його можливої держзради в ході підготовки і проведення 11 і 12 лютого 2015-го переговорів по змісту документа «Комплекс заходів, спрямованих на виконання Мінських угод».

Зауважимо, фразу, яку використав Порошенко у Раді, сказав 26 жовтня 2019 року чинний президент України Володимир Зеленський. Тоді Зеленський їздив у Золоте-4, де добровольці та ветерани виступали проти відведення українських військ. Одному з людей у військовій формі він сказав: «Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери».

Нагадаємо, 10 грудня ДБР взялось за розслідування «нової вигадки» колишнього очільника адміністрації Януковича Андрія Портнова щодо можливої державної зради п’ятого президента України. Йдеться про підписання Мінських угод, які в найкривавіший період російського вторгнення зупинили активну фазу бойових дій, виграли для України час на розбудову боєздатної армії і стали основою міжнародних санкцій проти Росії.

Адвокат Порошенка Ігор Головань прокоментував нову справу ДБР, заявивши, що звинувачення п'ятого президента України Петра Порошенка в державній зраді під час підписання Мінських угод б'є не тільки по ньому, але і по команді чинного глави держави Володимира Зеленського і по всьому «нормандському формату».

Після оприлюднення записів «касетного скандалу Зеленського» у Порошенка заявили, що «стало очевидним ручне керування з боку Офісу президента директором Бюро Романом Трубою, тож довіри до розслідувань фактично не було».