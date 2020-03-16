Зеленський пригрозив Кернесу кримінальною відповідальністю



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Володимир Зеленський обурився реакцією міського голови Харкова на розпорядження президента про закриття на час карантину метрополітену

За словами президента, якщо у Харкові зафіксують коронавірус, то відповідальність за це лежатиме на Кернесу

Президент України Володимир Зеленсський пригрозив меру Харкова Геннадію Кернесу кримінальною відповідальність через небажання закривати метрополітен на час карантину.

Про це Зеленський сказав в ефірі токшоу «Свобода слова».

«Я читав висловлювання Кернеса…Якщо він порушуватиме закон, то його чекатиме кримінальна відповідальність», - заявив президент.

За його словами, якщо у Харкові зафіксують коронавірус, то відповідальність за це лежатиме на Кернесу.

Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що він не буде виконувати розпорядження президента Володимира Зеленського про закриття на час карантину метрополітену.

«Я проти закриття метро і закривати його не збираюся! Метро користуються всі категорії пільговиків. Вважаю абсолютно необгрунтованим таке рішення для міста, де не зафіксовано жодного випадку захворювання. Люди повинні якось їздити на роботу і пересуватися», - заявив міський голова Харкова.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський наказав Міністерству інфраструктури України заборонити роботу метрополітенів.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки зафіксовано у Києві.

Нагадаємо, 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.