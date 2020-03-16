У Києві зафіксовано два випадки коронавірусу



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Наразі інфіковані коронавірусом ізольовані

Один з пацієнтів протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції

У понеділок, 16 березня, у Києві лабораторно підтверджено два випадки коронавірусу Covid-19.

Про це ввечері 16 березня повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

«Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції», - зазначають у МОЗ.

Наразі в Україні сім підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один - летальний (у літньої жінки з Житомирщини).

Як відомо, у мешканця Чернівців, який нещодавно повернувся з Італії та став першим інфікованим коронавірусом в Україні, останній проведений тест на коронавірус дав негативний результат.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксовано першу людину, інфіковану короновірусом. Чоловік повернувся з Італії та відчув себе зле. Його було ізольовано у медичному закладі, де він і лікувався усі ці дні.

Станом на ранок 16 березня в Україні було відомо про п’ять випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

За останніми даними в Чернівецькій області зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський наказав Міністерству інфраструктури України заборонити роботу метрополітенів.

Нагадаємо, 17 березня РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій Україні.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.