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    У Києві проходить марш до Дня захисників та захисниць

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    Учасники ходи вирушили у сторону Хрещатика, марш має закінчитися на Майдані Незалежності - У Києві проходить марш до Дня захисників та захисниць
    Учасники ходи вирушили у сторону Хрещатика, марш має закінчитися на Майдані Незалежності
    фото: glavcom.ua

    Попереду колони рухаються учасники бойових дій, а далі – представники патріотичних організацій

    У центрі Києва сотні людей зібралися на марш до Дня захисників та захисниць. Хода відбувається від Університету Тараса Шевченка. Про це пише hromadske.

    У заході, зокрема, беруть участь представники партій «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор», а також представники організації «Рух ветеранів України», яка є співорганізатором ходи. Одночасно відбувається марш до 79-річчя від дня створення Української повстанської армії.

    Спершу біля Київського університету імені Тараса Шевченка, де збиралися учасники, відбулося віче. Після цього учасники ходи вирушили у сторону Хрещатика, марш має закінчитися на Майдані Незалежності.

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    У Києві проходить марш до Дня захисників та захисниць
    У Києві проходить марш до Дня захисників та захисниць
    У Києві проходить марш до Дня захисників та захисниць
    фото: glavcom.ua

    Попереду колони рухаються учасники бойових дій, а далі – представники патріотичних організацій.

    У поліції Києва повідомили, що у зв'язку з проведенням маршу разом із Нацгвардією посилено патрулюють вулиці столиці.

    До слова, кияни вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України (фото, відео).

    Сьогодні вранці глава держави Володимир Зеленський на Михайлівській площі у Києві вшанував загиблих українських захисників, а далі вирушив у робочу поїздку на Запоріжжя.

    Також президент доручив уряду виплатити грошове забезпечення і нову премію військовим.

    До слова, президент Володимир Зеленський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України та подякував за сумлінне виконання військового, службовою та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

    Як відомо, 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць України. Також оприлюднено програму заходів у Києві до Дня захисників і захисниць України.

    До слова, у Києві відкриють пам’ятний хрест на честь захисників України.

    Нагадаємо, 14 жовтня Україна святкує День захисників і захисниць України та День Українського козацтва, а також чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни також відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.

    Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня.

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    Теги: Київ Свобода акція Правий сектор ОУН-УПА політика День захисника України Національний корпус
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    У Києві проходить марш до Дня захисників та захисниць