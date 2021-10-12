У Києві на Покрову відбудеться низка заходів (список)

13–14 жовтня в Києві заплановано дев'ять заходів

14 жовтня у Києві відбудеться марш до Дня захисника та захисниці України чисельністю 10 тис. людей, марш у пам'ять героїв Української повстанської армії на 3 тис. осіб і ще шість заходів. Про це йдеться у повідомленні Департаменту суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації.

13 жовтня Управління військової служби правопорядку Збройних сил проведе показ сучасних зразків озброєння і технічних сил безпеки і оборони на Михайлівській площі та Володимирському узвозі в Києві. У зв'язку з цим буде перекриття руху 11–18 жовтня на низці вулиць.

14 жовтня очікується проведення 8 заходів:

«Громадська спілка «Рух ветеранів України» проведе Марш до Дня захисників та захисниць України на 10 тис. людей за маршрутом парк Тараса Шевченка – вул. Шевченка – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності з 16:00 до 18:00.

Громадянська організація «Центр гуманітарних місій» проведе другий щорічний велопробіг до Дня захисників і захисниць України з 9:00 до 13:00 за маршрутом Михайлівська площа – вул. Володимирська - вул. Хрещатик – вул. Грушевського – Паркова дорога – вул. Лаврська – Музей історії України у Другій світовій війні.

Громадянська організація «Правий сектор» проведе марш на честь свята Покрови Богородиці в пам'ять героїв Української повстанської армії з 11:30 до 17:00. Заявлена участь 3 тис. осіб. Маршрут: пам'ятник Тарасу Шевченку – бульвар Шевченка – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності.

Також «Правий сектор» також проведе святковий захід на Андріївському узвозі на 100 осіб.

Громадська спілка «Творче патріотичне об'єднання «Музичний батальйон» проведе в Куренівському парку (проспект Бандери, 5) урочисте відкриття Пам'ятного знаку захисникам України, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Благодійний фонд «Армія СОС» проведе предметно-документальну виставку «На лінії вогню» на Михайлівській площі.

Київська міська організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода» проведе виставку-ярмарок на площі Івана Франка.

Громадська організація «Всеукраїнська організація «Інтелектуальна Україна» проведе на Софійській площі Всеукраїнський молитовний майдан. Захід відбудеться з 13:00 до 15:00.

Нагадаємо, 14 жовтня Україна святкує День захисника та захисниці України та День Українського козацтва, а також чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни також відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.

Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня.