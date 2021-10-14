Хакери попрацювали? Російські дипломати вибачились перед Україною і зізнались, що чекають смерті Путіна

Працівники генконсульства РФ «бажають» захисникам та захисницями України витримки, тепла, радості та мирного неба над головою

Працівники генконсульства РФ «бажають» захисникам та захисницями України витримки, тепла, радості та мирного неба над головою

Несподіване привітання на Покрову вже щезло зі сторінки консульства РФ. «Главкому» вдалось зберегти його фотокопію

На Instagram-сторінці Генерального консульства Росії у Харкові був опублікований пост з привітанням до Дня захисника і захисниць України. Крім того, в повідомленні засуджувалася політика Росії щодо України, окупація Криму та частини Донбасу.

Ймовірно, сторінку Генконсульства РФ «зламали», адже наразі повідомлення недоступне, однак «Главком» встиг зробити скріншоти допису.

Працівники генконсульства «бажають» захисникам та захисницями України витримки, тепла, радості та мирного неба над головою.

«Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Російської Федерації. Ми захоплюємося українськими хлопцями та дівчатами, які захищають кожну п'ядь своєї землі. Сподіваємося, що зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні», – йшлося у дописі.

«Ми не підтримуємо політику нашої держави стосовно України. У той час, коли політичне керівництво Росії віроломно окупувало Крим і Донбас, на більшій території РФ люди живуть в злиднях і біді. Розуміємо, що швидше за все, після цих поздоровлень ми будемо змушені повернутися додому. Слава Україні!», – резюмувалося у пості.

Окрім того, вже у наступному дописі було зазначено, що до привітання доєднуються агенти ФСБ. У дописі вказали список їхніх прізвищ, який наразі вже теж недоступний.

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