Зеленський про замахи на нього: Не так страшно, у Путіна більше проблем

Усього на президента України було здійснено 10 замахів

Президент України Володимир Зеленських вважає, що замахи, які готувалися на нього – це не так страшно, а от у президента Росії Володимира Путіна набагато більше проблем, судячи зі ставлення всього світу до його політики. Про це він заявив в інтерв’ю австралійському телеканалу Nine Network.

На запитання журналіста, як він може прокоментувати те, що на нього зірвано 10 замахів, Зеленський відповів: «Це не так багато. Це виходить – десять людей хочуть цього. Тому це не так страшно. Я думаю, що у президента РФ набагато більше проблем, судячи зі ставлення всього світу до їх політики. Тому я думаю, що те що пережили ми й всі зараз, коли люди сидять в підвалах, коли людей катують, я думаю у мене більш-менш ситуація не така страшна. Мені страшно за наших людей і страшно особливо за ті сім’ї, які втратили близьких. Я вважаю поки у тебе є сім’я і ти не втратив близьких людей, немає нічого, що не можна виправити та немає нічого суперстрашного».

Він також зазначив, що після повномасштабного вторгнення РФ, навіть не вагався, що повинен лишитися в Україні.

«Я, чесно кажучи, навіть не вагався. Я навіть не думав, що до мене будуть такі пропозиції (про те аби залишити країну, – ред.). До речі, згідно з протоколом, так, такі пропозиції були від партнерів... і всередині у нас в державі мені говорили люди з безпеки, і з інших таборів політичних, що Україна в принципі може втратити інституціональність, якщо не буде президента. Тому я повинен поїхати в безпечне місце якесь, виїхати, тому що можна втратити президента через те, що буде окуповано Київ, буде окуповано столицю. Тож, тому було багато різних пропозицій, але я навіть не думав про це, щоб їхати. Я розумів точно, що це не дасть міцності нашій державі. Як так – лідер їде? Навіть, якщо так хтось робив раніше і, навіть, якщо так каже вся безпека твоєї держави та керівництво безпекове, і лідери інших країн, я повинен діяти як я вважаю. Мені здається, що це був правильний вибір», – резюмував президент.

Нагадаємо, що Росія планувала вбити Зеленського ще у перші дні війни в Україні. Як розповідав сам український лідер в інтерв'ю журналу Time, 24 лютого військові повідомили, що російські ударні групи десантувалися у Києві, аби убити чи захопити президента та його родину. Тоді він із дружиною Оленою розбудив 17-річну доньку та дев’ятирічного сина, аби вивезти їх з дому.