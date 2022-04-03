  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Небоженко
рус
    Думки вголос

    Зеленський думає, що перевиховає своє оточення та змусить працювати на Україну

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Україна вже не зможе повернутися до довоєнного минулого - Зеленський думає, що перевиховає своє оточення та змусить працювати на Україну
    Україна вже не зможе повернутися до довоєнного минулого

    Що робити Зеленському

    З початком війни президент України Зеленський показав себе з найкращого боку. Він не покинув Україну і не став доводити, як колишній президент Порошенко, що Україна не має вибору і вона має погодитися з ультиматумами та вимогами агресивної Росії. Президент Зеленський прийняв на себе весь тягар політичного керівництва і сміливо очолив країну за хвилину смертельної небезпеки.

    Завдяки єдності українського народу, позиції президента України та мужності української армії сталося диво європейського масштабу – Україна не дала російським окупантам поневолити себе і показала всьому світові запеклий Український Опір російської агресії.

    Але проблема в тому, що президент України Зеленський переріс своє оточення, яке тягне його назад, а чи не вперед. Він піднявся на рівень історичної особистості, а вони залишилися «діловарами», корупціонерами та підлабузниками та демагогами. І даремно Зеленський думає, що він їх перевиховає чи змусить працювати на Україну, а не на себе. Він не зможе їх контролювати і вони завжди будуть тягнути його вниз, тим більше, під час війни.

    Той факт, що з початком війни біля президента Зеленського так і не з'явилися нові люди, які уособлюють чесну і чесну Україну, говорить про те, що він ще не зрозумів, що Україна вже не буде і не зможе повернутися до довоєнного минулого.

    Читайте також:

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олеся Яхно
    Олеся Яхно

    Кандидат політичних наук

    Микола Бєлєсков
    Микола Бєлєсков

    Головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Анатолій Матвійчук
    Анатолій Матвійчук

    Народний артист

    Петро Кралюк
    Петро Кралюк

    Проректор Острозької академії

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський думає, що перевиховає своє оточення та змусить працювати на Україну