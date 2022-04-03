Зеленський думає, що перевиховає своє оточення та змусить працювати на Україну

Що робити Зеленському

З початком війни президент України Зеленський показав себе з найкращого боку. Він не покинув Україну і не став доводити, як колишній президент Порошенко, що Україна не має вибору і вона має погодитися з ультиматумами та вимогами агресивної Росії. Президент Зеленський прийняв на себе весь тягар політичного керівництва і сміливо очолив країну за хвилину смертельної небезпеки.

Завдяки єдності українського народу, позиції президента України та мужності української армії сталося диво європейського масштабу – Україна не дала російським окупантам поневолити себе і показала всьому світові запеклий Український Опір російської агресії.

Але проблема в тому, що президент України Зеленський переріс своє оточення, яке тягне його назад, а чи не вперед. Він піднявся на рівень історичної особистості, а вони залишилися «діловарами», корупціонерами та підлабузниками та демагогами. І даремно Зеленський думає, що він їх перевиховає чи змусить працювати на Україну, а не на себе. Він не зможе їх контролювати і вони завжди будуть тягнути його вниз, тим більше, під час війни.

Той факт, що з початком війни біля президента Зеленського так і не з'явилися нові люди, які уособлюють чесну і чесну Україну, говорить про те, що він ще не зрозумів, що Україна вже не буде і не зможе повернутися до довоєнного минулого.

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Джерело: блог Віктора Небоженка

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