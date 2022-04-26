  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Третя Світова? Китай зробив важливу заяву

    Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що країна не зацікавлена у третій світовій війні - Третя Світова? Китай зробив важливу заяву

    Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що країна не зацікавлена у третій світовій війні

    фото: rbc.ru

    Китайська влада виступає за врегулювання конфлікту в Україні дипломатичним шляхом

    Китайська влада не зацікавлена у розв’язанні Третьої світової війни і виступає на підтримку врегулювання конфлікту в Україні дипломатичним шляхом. Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, пише «Женьмінь жибао».

    «Ніхто не хоче побачити третю світову війну, <…> необхідно надати підтримку процесу просування мирних переговорів», – повідомив він на брифінгу, відповідаючи на запитання західного журналіста, як китайське зовнішньополітичне відомство оцінює нещодавні слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про загрозу початку Третьої світової війни.

    Водночас слід пам'ятати, що китайські ЗМІ повторюють за російською пропагандою.

    Крім того, російська пропаганда переконує китайців, що за Україну воює НАТО.

    Нагадаємо, що, попри запевнення КНР у стратегічній координації з РФ, днями Китай запустив новий залізничний маршрут в обхід Росії.

    Читайте також:
    Теги: МЗС росія окупанти НАТО війна Китай Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Третя Світова? Китай зробив важливу заяву