Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що країна не зацікавлена у третій світовій війні

Китайська влада виступає за врегулювання конфлікту в Україні дипломатичним шляхом

Китайська влада не зацікавлена у розв’язанні Третьої світової війни і виступає на підтримку врегулювання конфлікту в Україні дипломатичним шляхом. Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь, пише «Женьмінь жибао».

«Ніхто не хоче побачити третю світову війну, <…> необхідно надати підтримку процесу просування мирних переговорів», – повідомив він на брифінгу, відповідаючи на запитання західного журналіста, як китайське зовнішньополітичне відомство оцінює нещодавні слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про загрозу початку Третьої світової війни.

Водночас слід пам'ятати, що китайські ЗМІ повторюють за російською пропагандою.

Крім того, російська пропаганда переконує китайців, що за Україну воює НАТО.

Нагадаємо, що, попри запевнення КНР у стратегічній координації з РФ, днями Китай запустив новий залізничний маршрут в обхід Росії.

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