Китай шукає, як допомогти Росії, уникнувши санкцій – The Washington Post

Китай хоче бути з Росією і при цьому публічно заявляти про нейтралітет

Від початку розв’язаної війни в Україні Росія просила в Китаю фінансової допомоги. Китай хоче допомогти, але при цьому уникнути західних санкцій. Про це пише The Washington Post із посиланням на поінформовані джерела

За даними видання, Москва за останній час принаймні двічі тиснула на Пекін з проханням запропонувати нові форми економічної підтримки.

Джерела не вказали особливостей запитів Росії, але один чиновник сказав, що йшлося про «торгівельні зобов’язання», а також фінансову та технологічну підтримку, здійснення яких загрожує Китаю санкціями США та інших країн.

«Китай чітко висловив свою позицію щодо ситуації в Україні та щодо незаконних санкцій проти Росії, – сказало джерело. – Ми розуміємо скрутне становище (Москви. – Ред.), але не можемо ігнорувати і власну ситуацію в цьому діалозі. Китай завжди діятиме в інтересах китайського народу».

За словами джерел, президент Китаю Сі Цзіньпін доручив своїм найближчим радникам знайти способи фінансової допомоги Росії, але без порушення санкцій.

«Те, що Китай намагається зробити, – це бути з Росією, публічно сигналізувати про нейтралітет і не бути скомпрометованим у фінансовому плані, – сказав американський чиновник. – Багато з цих цілей суперечливі. Важко виконувати їх одночасно».

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що усі зацікавлені сторони повинні докладати зусиль для закінчення війни в Україні мирним шляхом через переговори, а не нагнітати напруженість. За його словами, Китай «продовжуватиме грати конструктивну роль, діючи своїми методами».

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