Нардеп: Китай зробив із війни в Україні дуже неприємний висновок для Росії

Китай чекає, поки Росія помре і можна буде скористатися її територіями

Китай скористається ослабленням Росії на тлі загарбницької війни проти України. Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, Китай був здивований, як Україна розвіяла міф про «непереможну російську армію».

«Колись Османську імперію називали «хворою людиною Європи», а Росія зараз – «хвора людина Євразії», і Китай саме так на неї дивиться. Він чекає, поки вона помре і можна буде скористатися її територіями. Китай, до речі, був здивований, коли ми розвіяли міф про непереможну російську армію, і зробив дуже неприємний для Росії висновок», – зазначив Мережко.

Нардеп також висловив переконання, що Китай «дорого братиме» з Росії за свій «нейтралітет» щодо війни проти України. Фактично відбувається здача Китаю національних інтересів РФ.

«Західні політологи використовують такий термін як «вассалізація Росії». Оскільки Путін з Лавровим оголосили війну всьому Заходу, їхня єдина надія – Китай, але той навіть за нейтралітет буде дуже дорого брати. Путін фактично здає національні довгострокові інтереси Росії Китаю, який буде дуже прагматичним», – сказав дипломат.

Нагадаємо, раніше газета Wall Street Journal оприлюднила звіт про те, як китайська преса висвітлює події в Україні від 24 лютого.Звіт свідчить, що попри «нейтралітет» щодо російсько-української війни, китайські ЗМІ все ж говорять про події в Україні «за російськими методичками». Також дослідження демонструє, що Китай використовує війну в Україні для просування своєї антизахідної пропаганди.

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко переконаний, що Китай міг би зупинити цю війну, але промовчав. На його думку, якби Сі Цьзінпін рішуче сказав Путіну, що він проти прямого вторгнення Росії в Україну, це зупинило б війну. Бо Путін поважає тільки дві країни – США та Китай.

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