Китайські ЗМІ подають війну в Україні за методичками Путіна: великий звіт WSJ

Китайські медіа згадують про Україну для того, щоб просувати свою антизахідну пропаганду

Попри те, що Китай позиціонує себе «нейтральною стороною» щодо російсько-української війни, китайські ЗМІ все ж говорять про події в Україні «за російськими методичками». Про це свідчить звіт Wall Street Journal про те, як китайська преса висвітлює події в Україні від 24 лютого.

Зокрема, війну в Україні у китайських ЗМІ називають «спеціальна операція». Також телеканали Китаю транслювали парад до Дня перемоги у Москві.

Професор міжнародного бізнесу в Університеті Північної Кароліни США Василь Тарас проаналізував звіт Wall Street Journal та підкреслив, що російський президент Путін досить часто з’являється на екранах китайського телебачення – у рази частіше, ніж український президент Зеленський. При цьому жодне китайське медіа жодним чином не засудило російську агресію проти України.

Також ЗМІ, а також офіційні канали, не показують відео чи фото руйнацій в Україні, не беруть інтерв'ю з українцями, де б ті описували труднощі чи втрати через війну.

Медіа часто показують пресконференції чи офіційні відео від Міністерства іноземних справ Китаю, де фактично повторюють тези пропаганди Кремля. Зокрема, про те, що США намагаються «принизити» Росію та показують їх як зачинщика, провокатора, агресора, і Росію як жертву, яка мала захищати свої інтереси

Відповідно до звіту WSJ, лише 2% випусків новин включали пряму мову Зеленського. Однак ідеться про ті цитати українського президента, де він дорікав Заходу, що вони не достатньо допомагають Україні та просив втрутитися. Таким чином китайські медіа натякали на «руку Заходу».

Також один раз був репортаж двох китайських журналістів, однак їм віртуозно вдалося уникнути зображення руйнувань в Україні та навіть самого слова «війна». А щодо кривавих подій в Ірпені та Бучі, то китайські журналісти згадували їх лише, аби повторити кремлівську тезу про те, що величезна кількість жертв серед цивільного населення може бути «українською постановкою».

Видання робить висновок, що Китай намагається використати війну в Україні для просування своїх власних тез антизахідної пропаганди – мовляв, Захід посягнув на інтереси дружньої Росії, тому і Китаю варто готуватися до можливих нападок на їхні інтереси.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко раніше заявив, що попри свій «нейтралітет» у питанні російсько-української війни Китай все ж робить дипломатичні кроки, які грають на руку Москві. Йдеться про головування на Генасамблеї ООН та публічні заяви китайських політиків.

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