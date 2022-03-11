США можуть позбавити РФ статусу постійного торгового партнера

У Конгрес буде внесений відповідний законопроєкт

Президент США Джо Байден у п'ятницю запропонував Конгресу скасував нормальні торгові відносини з Росією, щоб дозволити підвищити тарифи на імпорт з цієї країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Очікується, що кожна країна впровадить цей захід на основі своїх національних процесів. Джерела відзначили зусилля Конгресу щодо скасування постійних нормальних торговельних відносин з РФ.

Байден оголосить про це в п'ятницю, а потім, як очікується, у Конгрес буде внесений відповідний законопроєкт.

Нагадаємо, у зв'язку із війною в Україні країни G7 готують проти Росії новий пакет санкцій.

Також уряд Великої Британії має намір припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року.

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