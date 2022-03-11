Зеленський розповів про фінальний іспит для Європи

Я знаю: український народ уже в Євросоюзі, вважає Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що український народ заслужив і довів усій Європі, що Україна повинна бути членом Європейського союзу. Про це глава держави заявив у своєму регулярному відеозверненні до українців.

Він нагадав, що 10-11 березня в Європі тривають дискусії щодо майбутнього України в ЄС.

«Я вважаю, що наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб нас хотіли там бачити. Серед рівних. Щоб нас туди запросили. Це – фінальний іспит для Європи. Серед лідерів держав є ті, хто нас підтримує. А є й ті, хто підтримує тільки себе. Але ми бачимо, як до нас ставляться народи всіх країн Європи. І це головне. Бо я точно знаю: якби саме люди вирішували щодо нашого членства в ЄС, вони б точно обрали народ України. Сьогодні, коли я бачу підтримку народів кожної країни на площах столиць Європи, я знаю: український народ уже в Євросоюзі. Ну а політики... Я впевнений, що вони підлаштуються. Бажано швидше», – заявив президент.

Нагадаємо, що країни ЄС спрощують умови доставки гуманітарної допомоги для України.

Нагадаємо, Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ. Резолюцію схвалили 637 голосами «за», лише 13 євродепутатів виступили проти, 26 утрималися.

Раніше ми повідомляли, що Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС.

МЗС Польщі сьогодні повідомило, що найближчими днями Україна може стати кандидатом у члени ЄС.

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