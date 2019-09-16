Зеленський сьогодні проведе переговори з президенткою Словаччини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зузана Чапутова склала присягу президента Словацької Республіки 15 червня 2019 року

Об 11:30 у Маріїнському палаці має розпочатися офіційна церемонія зустрічі

У понеділок, 16 вересня, президент України Володимир Зеленський проведе переговори з президенткою Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в рамках її офіційного візиту до України.

Про це повідомляється на сайті президента України.

Так, об 11:30 у Маріїнському палаці має розпочатися офіційна церемонія зустрічі.

На 13:30 заплановано зустріч президента України Володимира Зеленського та президентки Словацької Республіки Зузани Чапутової з представниками ЗМІ.

Ні на сайті президента України, ані на сайті президентки Словаччини не вказані теми переговорів лідерів країн.

Юристка Зузана Чапутова склала присягу президента Словацької Республіки 15 червня. У свої 45 років Чапутова стала наймолодшим президентом Словаччини і також першою жінкою на цій найвищій державній посаді в історії країни.