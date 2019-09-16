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    Політика

    Зеленський сьогодні проведе переговори з президенткою Словаччини

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    <p>Зузана Чапутова склала присягу президента Словацької Республіки 15 червня 2019 року<o:p></o:p></p> - Зеленський сьогодні проведе переговори з президенткою Словаччини

    Зузана Чапутова склала присягу президента Словацької Республіки 15 червня 2019 року

    Об 11:30 у Маріїнському палаці має розпочатися офіційна церемонія зустрічі

    У понеділок, 16 вересня, президент України Володимир Зеленський проведе переговори з президенткою Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в рамках її офіційного візиту до України.

    Про це повідомляється на сайті президента України.

    Так, об 11:30 у Маріїнському палаці має розпочатися офіційна церемонія зустрічі.

    На 13:30 заплановано зустріч президента України Володимира Зеленського та президентки Словацької Республіки Зузани Чапутової з представниками ЗМІ.

    Ні на сайті президента України, ані на сайті президентки Словаччини не вказані теми переговорів лідерів країн.

    Юристка Зузана Чапутова склала присягу президента Словацької Республіки 15 червня. У свої 45 років Чапутова стала наймолодшим президентом Словаччини і також першою жінкою на цій найвищій державній посаді в історії країни.

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