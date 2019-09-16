Зеленський сьогодні проведе переговори з президенткою Словаччини
Зузана Чапутова склала присягу президента Словацької Республіки 15 червня 2019 року
Об 11:30 у Маріїнському палаці має розпочатися офіційна церемонія зустрічі
У понеділок, 16 вересня, президент України Володимир Зеленський проведе переговори з президенткою Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в рамках її офіційного візиту до України.
Про це повідомляється на сайті президента України.
Так, об 11:30 у Маріїнському палаці має розпочатися офіційна церемонія зустрічі.
На 13:30 заплановано зустріч президента України Володимира Зеленського та президентки Словацької Республіки Зузани Чапутової з представниками ЗМІ.
Ні на сайті президента України, ані на сайті президентки Словаччини не вказані теми переговорів лідерів країн.
Юристка Зузана Чапутова склала присягу президента Словацької Республіки 15 червня. У свої 45 років Чапутова стала наймолодшим президентом Словаччини і також першою жінкою на цій найвищій державній посаді в історії країни.