Британія почне робити монети зі сміття

Британський монетний двір вирішив зайнятися переробкою відходів від електроніки

Королівський монетний двір Великої Британії заявив про намір випускати монети з відходів від старих гаджетів. Європейська країна планує побудувати завод в Уельсі, де почне видобувати зі сміття дорогоцінні метали, повідомляє Reuters.

Золото і срібло мають високу провідність, тому часто їх використовують в друкованих платах телефонів, ноутбуків та іншого електронного обладнання. Дорогоцінні метали складно витягти з деталей, тому разом зі зламаними або непотрібними пристроями вони зазвичай потрапляють на звалища або спалюються.

Британський монетний двір вирішив зайнятися переробкою відходів від електроніки і почав співпрацювати з канадським стартапом Excir, який розробив хімічні розчини для вилучення золота і срібла з мікросхем.

У держустанові відзначили, що технологія дозволяє отримувати метали «з високим ступенем чистоти».

Для виготовлення грошей цей спосіб вже застосовують, але не в таких масштабах, як планується при запуску окремого заводу для переробки відходів.

У монетному дворі відзначили, що підприємство з'явиться в найближчі пару років і зможе перетворювати сотні тонн старих гаджетів в сотні кілограмів дорогоцінних металів.

Як раніше повідомлялося, колекціонери скуповують монети по 50 копійок, кожна з яких може коштувати від 9 до 10,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, Нацбанк випустить набір монет до 25-річчя гривні.

Українцям рекомендують дуже уважно придивитися до 25-копійчаних монет, які вийшли з ужитку, але все ще залишаються в домашніх скарбничках. Деякі з цих грошових знаків продають за тисячі гривень вже сьогодні, а в майбутньому їх вартість буде тільки зростати.

До слова, у Німеччині випустили монети із зображенням Меркель.