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    Британія почне робити монети зі сміття

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    Монетний двір Великобританії займеться випуском грошей зі старих гаджетів - Британія почне робити монети зі сміття
    Монетний двір Великобританії займеться випуском грошей зі старих гаджетів
    Фото: Temilade Adelaja / Reuters

    Британський монетний двір вирішив зайнятися переробкою відходів від електроніки

    Королівський монетний двір Великої Британії заявив про намір випускати монети з відходів від старих гаджетів. Європейська країна планує побудувати завод в Уельсі, де почне видобувати зі сміття дорогоцінні метали, повідомляє Reuters.

    Золото і срібло мають високу провідність, тому часто їх використовують в друкованих платах телефонів, ноутбуків та іншого електронного обладнання. Дорогоцінні метали складно витягти з деталей, тому разом зі зламаними або непотрібними пристроями вони зазвичай потрапляють на звалища або спалюються.

    Британський монетний двір вирішив зайнятися переробкою відходів від електроніки і почав співпрацювати з канадським стартапом Excir, який розробив хімічні розчини для вилучення золота і срібла з мікросхем.

    У держустанові відзначили, що технологія дозволяє отримувати метали «з високим ступенем чистоти».

    Для виготовлення грошей цей спосіб вже застосовують, але не в таких масштабах, як планується при запуску окремого заводу для переробки відходів.

    У монетному дворі відзначили, що підприємство з'явиться в найближчі пару років і зможе перетворювати сотні тонн старих гаджетів в сотні кілограмів дорогоцінних металів.

    Як раніше повідомлялося, колекціонери скуповують монети по 50 копійок, кожна з яких може коштувати від 9 до 10,5 тисяч гривень.

    Нагадаємо, Нацбанк випустить набір монет до 25-річчя гривні.

    Українцям рекомендують дуже уважно придивитися до 25-копійчаних монет, які вийшли з ужитку, але все ще залишаються в домашніх скарбничках. Деякі з цих грошових знаків продають за тисячі гривень вже сьогодні, а в майбутньому їх вартість буде тільки зростати.

    До слова, у Німеччині випустили монети із зображенням Меркель.

    Теги: сміття завод Велика Британія золото дорогоцінні метали
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    Британія почне робити монети зі сміття