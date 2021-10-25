Британія вигадала новий спосіб видобутку золота

Первісне використання технології вже дозволило отримати золото чистої проби – 999,9

У Великобританії вигадали першу в світі технологію з переробки золота та інших дорогоцінних металів з електронних відходів. Про це пише BBC.

Виконавчий директор Королівського монетного двору Енн Джессопп заявила, що ця технологія допоможе «реально впливати на вирішення однієї з найбільших екологічних проблем світу».

Королівський монетний двір вже підписав угоду з канадським стартапом Excir, який і розробив технологію. Вона дозволить видобувати понад 99% золота з плат старих пристроїв.

Розробники розповідають, що робитимуть це за допомогою хімічних процесів. Планується, що дорогоцінні метали будуть вилучатися при кімнатній температурі на території країни, замість того, щоб їх вивозили з Великобританії для переробки при високих температурах на плавильних заводах.

Первісне використання цієї технології на Королівському монетному дворі вже дозволило отримати золото чистої проби – 999,9. Видобувати зможуть також паладій, срібло та мідь.

Іспанський інженер Енріке Вега побудував машину, яка витягує воду з розрідженого повітря. Технологія використовує електрику для конденсації водяної пари.

Нагадаємо, український стартап обігнав винахід Маска на конкурсі Product Hunt.