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    Британія вигадала новий спосіб видобутку золота

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    Нова технологія дозволить видобувати понад 99% золота з плат старих пристроїв - Британія вигадала новий спосіб видобутку золота
    Нова технологія дозволить видобувати понад 99% золота з плат старих пристроїв
    фото: meta.ua

    Первісне використання технології вже дозволило отримати золото чистої проби – 999,9

    У Великобританії вигадали першу в світі технологію з переробки золота та інших дорогоцінних металів з електронних відходів. Про це пише BBC.

    Виконавчий директор Королівського монетного двору Енн Джессопп заявила, що ця технологія допоможе «реально впливати на вирішення однієї з найбільших екологічних проблем світу».

    Королівський монетний двір вже підписав угоду з канадським стартапом Excir, який і розробив технологію. Вона дозволить видобувати понад 99% золота з плат старих пристроїв.

    Розробники розповідають, що робитимуть це за допомогою хімічних процесів. Планується, що дорогоцінні метали будуть вилучатися при кімнатній температурі на території країни, замість того, щоб їх вивозили з Великобританії для переробки при високих температурах на плавильних заводах.

    Первісне використання цієї технології на Королівському монетному дворі вже дозволило отримати золото чистої проби – 999,9. Видобувати зможуть також паладій, срібло та мідь.

    Іспанський інженер Енріке Вега побудував машину, яка витягує воду з розрідженого повітря. Технологія використовує електрику для конденсації водяної пари.

    Нагадаємо, український стартап обігнав винахід Маска на конкурсі Product Hunt.

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    Теги: технології Велика Британія золото дорогоцінні метали
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    Британія вигадала новий спосіб видобутку золота