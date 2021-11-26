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    Зеленський відмежувався від «кварталівців», які заробляють на серіалах у Росії

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    Зеленський заявив, що не знає, на яких російських телеканал транслюються серіали &laquo;Студія квартал 95&raquo; - Зеленський відмежувався від «кварталівців», які заробляють на серіалах у Росії
    Зеленський заявив, що не знає, на яких російських телеканал транслюються серіали «Студія квартал 95»
    фото з відкритих джерел

    Зеленський: «Я вийшов із бізнесу, я цим не займаюся»

    Президент Володимир Зеленський відмежувався від компанії «Студія квартал 95» і заявив, що не отримує дивідентів від показу серіалів компанії у Росії. А про те, що серіали компанії виходять на підсанкційних каналах, президент не зовсім у курсі. Про це Зеленський заявив під час пресмарафону «30 запитань президенту України».

    «Я вийшов із компанії. Бренди, які мені належать, «Вечірній квартал», «Розсміши коміка» та ін, то в мене є на них права. Що стосується решти, то я не беру участі, я усе віддав, мене це не цікавить. Звичайно, у мене велика любов до хлопців із «Вечірнього кварталу». Я вийшов із бізнесу, я цим не займаюся», – заявив Зеленський.

    Також журналісти закинули президенту, що серіали «кварталівців» виходять на каналі, який підпадає під санкції РНБО. «…Я навіть не знаю, що і де транслюється. А навіщо мені це. Я як президент повинен захищати свій український медіа-простір. .. До речі, як ви вважаєте, а добре, що серіал «Слуга народу» шведами був проданий росіянам? Правда, вони показали лише одну серію. Наскільки мені відомо, їм зателефонували прямо із Кремля і виключили серіал із ефіру. А я вважаю, що цей серіал там був би класною інформаційною ракетою. Це той випадок, коли складно зрозуміти, що добре, що туди потрапяє, а що погане. У нас же також досі є канали, які транслюють політику російської федерації. Правда, вони це позиціюють як іншу думку, тому влада і проти», – заявив Зеленський.

    До слова, Держкіно вперше заборонило прокат фільму із Зеленським.

    Нагадаємо, попри обіцянки президента Володимира Зеленського не призначати на держпосади «армійських друзів і кумів», за 2.5 роки його президентства високі посади отримало близько трьох десятків людей, пов’язаних або з родиною самого Зеленського, або ж зі студією «Квартал 95».

    Також за два роки родичі 58 «слуг народу» придбали майна на 60 млн грн.

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    Теги: РНБО санкції Володимир Зеленський
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    Зеленський відмежувався від «кварталівців», які заробляють на серіалах у Росії