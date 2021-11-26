Кремль відповів Зеленському щодо державного перевороту в Україні
Володимир Зеленський заявив, що залучення олігарха Ріната Ахметова до перевороту «обговорюється в Україні та Росії»
Речник Путіна божиться, що у Росії не було жодних планів брати участь у перевороті
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про підготовку перевороту, в тому числі за участю РФ. Про це повідомляє «Риа Новости».
«У Росії не було жодних планів брати участь (у перевороті, – ред.). Росія ніколи не займається взагалі такими справами», – сказав речник Путіна, коментуючи сьогоднішню заяву президента України.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов може готувати державний переворот в Україні. Водночас він підкреслив, що переворот, який планувався на початок грудня, готує не сам Ахметов, але «його залучення обговорюється в Україні та Росії».
«У нас є не тільки агентурна інформація, але є навіть звукова інформація, скажімо так, де представники з України обговорюють з представниками з Росії участь Ахметова у державному перевороті в Україні. Що буде залучено $1 млрд», – сказав Зеленський.
Очільник держави наголосив, що, на його думку, таким чином невідомі сили намагаються «підставити» Ахметова, втягнувши його у протистояння з державою.
За словами президента, він спокійно ставиться до отриманої з розвідувальних джерел інформації та припускає, що Ахметов може навіть не знати, яку роль йому відведено у запланованому державному перевороті.
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