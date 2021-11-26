«Петру він не подобається». Зеленський розповів, чому так тримається за Єрмака

Зеленський: «Вважаю, що недоцільно втрачати потужну людину тільки тому, що пану Петру він не подобається»

Президент Володимир Зеленський не вбачає жодного негативу у вчинках голови Офісу президента Андрія Єрмака і вважає, що він провів дуже багато важливих спецоперацій. Про це Зеленський заявив під час пресмарафону «30 запитань президенту України».

Зокрема президент став на захист Єрмака, відповідаючи на запитання журналістів «5 каналу» щодо персони голови Офісу президента, чиє прізвище останнім часом часто звучить у заголовках ЗМІ та пов’язане з низкою скандалів довкола «вагнергейту» та святкування свого дня народження.

«З паном Єрмаком говорять сьогодні керівники найпотужніших розвідок різних держав, також голови апаратів різних президентів. Його знають повністю, його телефон прослуховували усі керівники розвідок, інакше б не сіли б за один стіл з ним… не треба порівнювати історію Захарченка (міністр часів Януковича – ред.) і Єрмака. По-перше, Єрмак не вбивав людей і не давав такі команди. Друге, Єрмак повертав людей, яких власник вашого каналу, колишній президент Петро Порошенко повинен був повернути додому. Це зробив Єрмак. Він повертав моряків, він займався обміном, він дійсно провів дуже важливі операції. Тому вважаю, що недоцільно втрачати потужну людину тільки тому, що пану Петру він не подобається… Що стосується ситуації з вагнерівцями, то Єрмак не приймав рішень і нікому не наказував, і не має повноважень говорити про акцептування тієї чи іншої операції», – наголосив Зеленський.

Додамо, що напередодні у ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Зеленський та Єрмак для святкування використали гелікоптери рятувальників як таксі.

Раніше стало відомо, що Єрмак відсвяткував день народження із Зеленським на Прикарпатті.

До слова, 21 листопада активісти на Банковій поставили ультиматум Зеленському щодо Єрмака.

Як відомо, колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака. Ця інформація збурила українське суспільство.

Раніше однокурсник Путіна назвав Єрмака агентом російських спецслужб.