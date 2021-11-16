Як «кварталівці» отримують топ-посади в державному секторі

Журналісти нарахували понад 30 людей, які «піднялись» на кар'єрному ліфті завдяки родичам з «Кварталу 95»

Попри обіцянки президента Володимира Зеленського не призначати на держпосади «армійських друзів і кумів», за 2.5 роки його президентства високі посади отримало близько трьох десятків людей, пов’язаних або з родиною самого Зеленського або ж зі студією «Квартал 95». Більше того, кар’єри цих осіб в державному секторі стрімко розвиваються. Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

Так, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, заступником керівника проектного офісу «Укрзалізниці» став Олександр Вігліано, який до цього працював архітектором та, за інформацією журналістів, ніяк не був пов’язаний із залізницею.

Кар’єру в Службі безпеки України зуміла збудувати і Анна Кучук. Вперше про її родину в медіа заговорили на початку 2019-го, коли чоловік Анни Дмитро передав кандидату Володимиру Зеленському 368 000 гривень пожертви.

Гроші родина, за словами Анни, збирала на нове житло, але вирішила «інвестувати у зміни в країні». Анна Кучук на той момент працювала операціоністкою в банку «Глобус», де тоді були відкриті рахунки Володимира Зеленського, а в подальшому – партії «Слуга народу».

Джерело: Bihus.info