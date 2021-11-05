Зеленський вивів Резнікова зі складу делегації Тристоронньої контактної групи

Українську делегацію тимчасово очолить народний депутат Андрій Костін

Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу української делегації у ТКГ Олексія Резнікова. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Оскільки Резніков був першим заступником глави делегації ТКГ, на його місце Зеленський призначив іншого члена делегації – Андрія Костіна. Це депутат «Слуги Народу», глава парламентського комітету з питань правової політики.

Андрій Костін – член української делегації у ТКГ, представник у підгрупі з політичних питань. Він тимчасово виконуватиме обов’язки першого заступника голови делегації замість Олексія Резнікова, який раніше був призначений міністром оборони України.

Андрій Костін працював адвокатом з 1995 року, згодом очолив адвокатську компанію в Одесі, був заступником голови Ради адвокатів Одеської області. У 2019 році увійшов у виборчий список партії Володимира Зеленського «Слуга народу».

Відзначимо, 2 листопада, міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Крім цього, під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.

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