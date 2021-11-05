Зеленський змінив склад РНБО: хто отримав крісла

Зеленський увів нових міністрів до складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про оновлення складу Ради національної безпеки. Олексія Резнікова, який і так був у РНБО, але на посаді голови Міністерства реінтеграції, затвердили на посаду міністра оборони. Про це повідомляє Офіс президента.

Відповідно до указу президента, до персонального складу РНБО були введені:

Рябікін Павло - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;

Свириденко Юлія - перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України.

Водночас Олексія Резнікова затвердили на посаду міністра оборони України.

Зі складу РНБО вивели:

Любченка Олексія;

Андрія Тарана;

Олега Уруського.

Як відомо, Рада проголосувала за обрання нардепки від «Слуги народу» Ірини Верещук головою Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також парламент обрав Свириденко новою міністеркою економіки України.

Ще Рада призначила нового міністра стратегічних галузей: що про нього відомо.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони.

Також під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест.

До слова, «Слуга» Верещук заявила, що саме Зеленський запропонував їй нову посаду.