«Є одне важливе слово». Міністр оборони пояснив ситуацію із безпілотником ЗСУ

«Ми на своїй землі. І це український безпілотний апарат»

На переконання міністра оборони України Олексія Резнікова, застосування українськими військовими ударного безпілотника Bayraktar на Донбасі, в результаті якого було знищено артилерійську установку бойовиків, не тільки було виправданим, але і не порушувало жодних угод, підписаних Україною. Таку думку очільник Міноборони висловив в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«У тексті Мінських угод чітко записано: «Заборона обмеження безпілотних апаратів»... Але там є одне важливе слово, яке забувають навіть наші німецькі друзі, – «іноземних». Тобто це росіянам заборонено використовувати безпілотники над українською землею. Ми на своїй землі… І це український безпілотний апарат», – зазначив Резніков.

Очільник міністерства оборони додав, що є спеціальна служба, Спільний центр комунікацій та контролю. 26 жовтня вони повідомили ОБСЄ, що відбувається порушення Мінських угод з боку ОРДЛО. Ба більше, загинув боєць ЗСУ.

«І запросили «режим тиші». Не спрацював цей механізм. Тому, користуючись ст. 51 Статуту ООН, Україна реалізувала своє право на самозахист», – додав міністр оборони.

Резніков підсумував, що йому відомо, чого прагне керівництво Росії. «Стратегія Путіна така – він хоче посадити за один стіл переговорів офіційну Україну з підлеглими ним окупаційними режимами, які себе називають якимись там «республіками»... Терористи, найманці, які сьогодні працюють у 1-му, 2-му армійський корпусах. Бо вони так трактують Мінські угоди. Але стратегія президента Зеленського – не сідати за стіл ні із сепаратистами, ні з терористами. Розмовлятиме він лише з президентом іншої країни за допомогою президентів та канцлерів дружніх країн», – підсумував очільник оборонного відомства України.

Нагадаємо, 26 жовтня на Донбасі під час бойових дій українські військові вперше використали безпілотник Bayraktar у відповідь на обстріл позицій ЗСУ терористами в районі Гранітного, внаслідок якого загинув український військовослужбовець.

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