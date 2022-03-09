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    Зеленський вперше поспілкувався зі спікеркою Ненсі Пелосі: деталі розмови

    Президент України та спікерка Палати представників США сьогодні провели перемовини - Зеленський вперше поспілкувався зі спікеркою Ненсі Пелосі: деталі розмови
    Президент України та спікерка Палати представників США сьогодні провели перемовини
    фото: Офіс президента

    Глава держави розповів про гуманітарну кризу, спричинену РФ

    Президент України Володимир Зеленський 9 березня вперше поспілкувався зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі. Про це голова держави повідомив у соцмережі.

    «У складний час уперше поспілкувався зі спікеркою Ненсі Пелосі. Подякував за допомогу в протидії агресії, за лідерство США у міжнародному тиску на РФ. Поінформував про гуманітарну кризу, спричинену агресором. Обговорили подальші кроки на підтримку України», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Київ просить Німеччину організувати переговори Зеленського та Путіна.

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    Теги: США Володимир Зеленський президент
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    Зеленський вперше поспілкувався зі спікеркою Ненсі Пелосі: деталі розмови