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    Порошенко в ефірі BBC: Я роблю все можливе, щоб підтримати президента Зеленського

    Мета Путіна в тому, щоб окупувати Україну &ndash; Порошенко - Порошенко в ефірі BBC: Я роблю все можливе, щоб підтримати президента Зеленського
    Мета Путіна в тому, щоб окупувати Україну – Порошенко

    Я виступаю категорично проти того, щоб ускладнювати позиції Зеленського – Порошенко

    Петро Порошенко в ефірі британської телекомпанії BBC наголосив, що робить все можливе для підтримки Президента України Володимира Зеленського.

    «Сьогодні в нас Президентом є Зеленський. І я роблю все від мене можливе для того, щоб підтримати Президента України для демонстрації єдності, заради забезпечення його мандатом на переговорах. Я виступаю категорично проти того, щоб ускладнювати його позиції, адже він має бути сильним – завдяки українській єдності. Сильним завдяки західній підтримці, західним війським винищувачам для нашої армії, які слід постачати вже зараз», – наголосив Порошенко.

    Відповідаючи на питання ведучої Люсі Гокінгс щодо необхідності нейтрального статусу України, Порошенко нагадав, що у 2014 році Путін напав на Україну, коли вона була позаблоковою державою. Він зауважив, що справжня мета Путіна – не в цьому.

    «Його мета в тому, щоб окупувати Україну. Метою Путіна є й далі вести війну проти Заходу. Війну проти вас. Ми повинні бути достатньо мужніми для того, щоб не піддаватися на його божевільний шантаж», – наголошує Петро Порошенко.

    «Прошу, дуже уважно вивчіть уроки 1938 року. Ця дата посідає дуже важливе значення у британській історії. А також згадайте про уроки премʼєр-міністра Черчилля, коли він створив уряд національної єдності. Весь світ обʼєднався тоді та атакував Гітлера з метою збереження миру. Повірте, що зараз ситуація така сама», – переконаний п’ятий Президент.

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    Теги: Петро Порошенко Путін Володимир Зеленський #stoprussia
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    Порошенко в ефірі BBC: Я роблю все можливе, щоб підтримати президента Зеленського