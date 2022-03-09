Київ просить Німеччину організувати переговори Зеленського та Путіна

Міжнародні партнери повинні допомогти організувати цю зустріч

Україна звернулася до канцлера Німеччини Олафа Шольца за допомогою в організації зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив заступник голови офісу президента України Ігор Жовква в ефірі програми Tagesschau німецького телеканалу ARD.

На думку Жовкви, міжнародні партнери повинні допомогти організувати цю зустріч, під час якої «можна було б обговорити багато аспектів».

Раніше засновник Bellingcat журналіст Христо Грозєв розповів, чого Росія вимагатиме від України на переговорах. Про це, посилаючись на джерела, приближені до переговорів, він розповів на своїй сторінці у Twitter.

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