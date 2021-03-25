Чому Байден не телефонує Зеленському? Клімкін дав пояснення

За понад два місяці на посаді президента США Джо Байден досі не зателефонував президенту України Володимиру Зеленському

Білий дім поки що не називає дату телефонного дзвінка Байдена Зеленському

Для дзвінка президента США Джо Байдена президентові України Володимиру Зеленському має бути підґрунтя у вигляді реальних українських реформ. Про це ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав в ефірі програми Радіо Свобода.

«Кілька днів тому Мирослава Гонгадзе брала інтерв’ю у Джорджа Кента, який зараз курує Україною, умовно (заступник помічника Держекретаря США. – Ред.). Він сказав дуже конкретну річ, і це нетипово для Держдепу. Сказав, що все-таки має бути підґрунтя для дзвінка, дії навколо дзвінка. Але якщо після дзвінка не буде дій, то як буде виглядати Байден? Тому спочатку робимо дії, а потім робимо дзвінок. Дії ми всі знаємо: реальна судова реформа, реальна боротьба з корупцією і реальна деолігархізація», – зазначив Клімкін.

Водночас, зауважив ексміністр закордонних справ, дзвінок – «це ще не всі українсько-американські відносини, це дуже символічна річ».

Президент США Джо Байден перебуває на посаді 65-й день, утім, досі не спілкувався телефоном із президентом України Володимиром Зеленський. За цей час він провів телефонні переговори з десятками світових лідерів – від союзників до супротивників.

Сьогодні, 25 березня, Байден проводить свою першу велику пресконференцію на посаді президента США.

Як повідомлялося, заступник помічника Держекретаря Джордж Кент заявив, що Сполучені Штати готові підтримати Україну в обороні від російської агресії а також у боротьбі з корупцією. Однак президент Зеленський мусить сам виконувати свої обіцянки та більше займатися реформами.

Раніше стало відомо, що Байден зателефонує Зеленському. Однак у Білому домі поки що не називають дати.