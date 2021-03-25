  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Чому Байден не телефонує Зеленському? Клімкін дав пояснення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За понад два місяці на посаді президента США Джо Байден досі не зателефонував президенту України Володимиру Зеленському - Чому Байден не телефонує Зеленському? Клімкін дав пояснення
    За понад два місяці на посаді президента США Джо Байден досі не зателефонував президенту України Володимиру Зеленському
    Коллаж: ТСН

    Білий дім поки що не називає дату телефонного дзвінка Байдена Зеленському

    Для дзвінка президента США Джо Байдена президентові України Володимиру Зеленському має бути підґрунтя у вигляді реальних українських реформ. Про це ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав в ефірі програми Радіо Свобода.

    «Кілька днів тому Мирослава Гонгадзе брала інтерв’ю у Джорджа Кента, який зараз курує Україною, умовно (заступник помічника Держекретаря США. – Ред.). Він сказав дуже конкретну річ, і це нетипово для Держдепу. Сказав, що все-таки має бути підґрунтя для дзвінка, дії навколо дзвінка. Але якщо після дзвінка не буде дій, то як буде виглядати Байден? Тому спочатку робимо дії, а потім робимо дзвінок. Дії ми всі знаємо: реальна судова реформа, реальна боротьба з корупцією і реальна деолігархізація», – зазначив Клімкін.

    Водночас, зауважив ексміністр закордонних справ, дзвінок – «це ще не всі українсько-американські відносини, це дуже символічна річ».

    Президент США Джо Байден перебуває на посаді 65-й день, утім, досі не спілкувався телефоном із президентом України Володимиром Зеленський. За цей час він провів телефонні переговори з десятками світових лідерів – від союзників до супротивників.

    Сьогодні, 25 березня, Байден проводить свою першу велику пресконференцію на посаді президента США.

    Як повідомлялося, заступник помічника Держекретаря Джордж Кент заявив, що Сполучені Штати готові підтримати Україну в обороні від російської агресії а також у боротьбі з корупцією. Однак президент Зеленський мусить сам виконувати свої обіцянки та більше займатися реформами.

    Раніше стало відомо, що Байден зателефонує Зеленському. Однак у Білому домі поки що не називають дати.

    Читайте також: Перша світова кібервійна. Вашингтон готується натиснути кнопку
    Теги: Павло Клімкін реформа США Джозеф Байден Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies