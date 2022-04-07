Зеленський: якщо не буде жорстких санкцій, це буде розглядатися Москвою як дозвіл наступати

Україна продовжить наполягати на повному блокуванні російської фінансової системи, відмови демократичного світу від російської нафти

Президент Володимир Зеленський наголосив, що санкції проти Росії мають бути якнайжорсткішими. Інакше країна-агресорка розглядатиме це як дозвіл розпочати нову криваву хвилю на Донбасі. Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

«Сьогодні західні держави оголосили про новий пакет санкцій проти РФ: блокуються нові інвестиції, застосуються нові обмеження проти кількох системних банків в Росії. Додаються персональні санкції та інші обмеження. Цей пакет виглядає ефектно, але цього замало», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що навряд чи ці обмеження можна назвати співмірними тому злу, яке вчиняють російські війська в Україні.

«Якщо не буде справді болісного пакету санкцій проти Росії і якщо не буде реально необхідного нам постачання зброї, щодо якої ми зверталися багато разів, то Росія розглядатиме це як дозвіл. Як дозвіл іти далі. Як дозвіл наступати. Як дозвіл розпочати нову криваву хвилю на Донбасі», – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна продовжить наполягати на повному блокуванні російської фінансової системи, відмови демократичного світу від російської нафти.

«Ми продовжимо наполягати на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів. Також продовжимо наполягати на тому чи іншому форматі відмови демократичного світу від російської нафти. Саме нафтовий експорт – це одна з основ російської агресивності. Одна з основ того, що керівництво Росії може дозволити собі ставитися несерйозно до переговорів про припинення війни і про звільнення української території. Деякі політики зараз все ще не можуть визначитися: як же обмежити потік нафтодоларів і нафтоєвро в Росію, щоб не поставити під удар власні економіки», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США запровадило санкції проти прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, мера Москви Сергія Собяніна, губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова, голови Мінфіну РФ Антона Сілуанова.

Президент США Джо Байден після оприлюднених журналістами звірств російської армії в Бучі знову назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем, а також пообіцяв нові санкції проти Росії.

Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільшого ринку даркнету для російськомовних Hydra і віртуальної валютної біржі Garantex.

Зазначимо також, що президент Франції Еммануель Макрон підтримав санкції проти російських енергоносіїв.