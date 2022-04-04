Байден пообіцяв Путіну ще страшніші санкції після російських звірств у Бучі

США закликають почати судове переслідування Путіна як військового злочинця

Президент США Джо Байден після оприлюднених журналістами звірств російської армії в Бучі (Київська область) знову назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем. А також пообіцяв нові санкції проти Росії. Про це повідомляє CNBC.

«Ви, напевно, пам'ятаєте, що мене критикували за те, що я назвав Путіна військовим злочинцем. Ну, справді, ви бачили, що сталося в Бучі. Це гарантує – він військовий злочинець. Цей хлопець жорстокий. Але ми повинні зібрати інформацію», – зазначив Байден.

Він пообіцяв, що США розширять санкції проти Росії та закликають почати судове переслідування Путіна як військового злочинця.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.

До відома, що президент США Джо Байден раніше побував у Європі – зокрема, після саміту НАТО він відправився до Польщі, де провів зустріч із міністрами закордонних справ і оборони України Дмитром Кулебою та Олексієм Рєзніковим.

Після цього Байден зустрівся із українськими біженцями, які після початку російсько-української війни виїхали до Польщі. Після час цього заходу журналісти запитали главу Білого дому, що він думає про свого російського колегу. На це Джо Байден відповів чітко і різко: «Він – м’ясник».