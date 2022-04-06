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    Події в Україні

    Українських захисників можуть виключити з реєстру корупціонерів: кого це стосується

    Корупціонерів, які захищають Україну, можуть виключити з Реєстру про корупцію - Українських захисників можуть виключити з реєстру корупціонерів: кого це стосується
    Корупціонерів, які захищають Україну, можуть виключити з Реєстру про корупцію
    фото з відкритих джерел

    Більшість записів у Реєстрі корупціонерів стосуються дрібних порушень, пов’язаних із корупцією

    Особи, які захищають Україну у складі ЗСУ, тероборони, ДСНС або інших органів, можуть подати заяву про виключення з реєстру корупціонерів. Відповідний наказ видало НАЗК і затвердив Мін’юст.

    У НАЗК пояснили, що більшість записів у реєстрі корупціонерів стосуються дрібних порушень, пов’язаних із корупцією – наприклад, прострочення дедлайну для подання декларації.

    Проте подібний запис може значно вливати на репутацію особи.

    Як вважають в агентстві, на сьогодні неприпустимо, щоб репутація захисників України була затьмарена фактом перебування в реєстрі.

    Відтак, громадяни України, які захищають державу у війні з окупантом, мають можливість подати до НАЗК заяву про вилучення відомостей стосовно себе з реєстру корупціонерів.

    Кожна заява буде розглянута індивідуально. Тому не варто хвилюватися, що той, хто розграбовував Україну, а зараз лише робить вигляд, що захищає країну, зможе легко відбілити свою репутацію.

    Для подання заяви потрібно:

    1. Підготувати такі документи:

    • саму заяву за формою, затвердженою у додатку до Наказу
    • копію паспорта
    • копію документа, що засвідчує участь у захисті країни
    • згоду на обробку персональних даних

    2. Надіслати зазначені документи на адресу НАЗК: Україна, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28, 01103.

    Після того, як інформацію буде підтверджено, дані будуть вилучені з Реєстру протягом 5 робочих днів.

    Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції створило для Служби безпеки базу імен ймовірних зрадників України. Станом на 19 березня там уже 245 людей.

    Теги: росія окупанти ЗСУ ДСНС війна наказ документи НАЗК Україна окупація #stoprussia
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    Українських захисників можуть виключити з реєстру корупціонерів: кого це стосується