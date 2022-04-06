Українських захисників можуть виключити з реєстру корупціонерів: кого це стосується
Більшість записів у Реєстрі корупціонерів стосуються дрібних порушень, пов’язаних із корупцією
Особи, які захищають Україну у складі ЗСУ, тероборони, ДСНС або інших органів, можуть подати заяву про виключення з реєстру корупціонерів. Відповідний наказ видало НАЗК і затвердив Мін’юст.
У НАЗК пояснили, що більшість записів у реєстрі корупціонерів стосуються дрібних порушень, пов’язаних із корупцією – наприклад, прострочення дедлайну для подання декларації.
Проте подібний запис може значно вливати на репутацію особи.
Як вважають в агентстві, на сьогодні неприпустимо, щоб репутація захисників України була затьмарена фактом перебування в реєстрі.
Відтак, громадяни України, які захищають державу у війні з окупантом, мають можливість подати до НАЗК заяву про вилучення відомостей стосовно себе з реєстру корупціонерів.
Кожна заява буде розглянута індивідуально. Тому не варто хвилюватися, що той, хто розграбовував Україну, а зараз лише робить вигляд, що захищає країну, зможе легко відбілити свою репутацію.
Для подання заяви потрібно:
1. Підготувати такі документи:
- саму заяву за формою, затвердженою у додатку до Наказу
- копію паспорта
- копію документа, що засвідчує участь у захисті країни
- згоду на обробку персональних даних
2. Надіслати зазначені документи на адресу НАЗК: Україна, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28, 01103.
Після того, як інформацію буде підтверджено, дані будуть вилучені з Реєстру протягом 5 робочих днів.
Як повідомлялося, Національне агентство з питань запобігання корупції створило для Служби безпеки базу імен ймовірних зрадників України. Станом на 19 березня там уже 245 людей.