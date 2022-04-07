Ставлення до Росії «буде простим». Звернення Зеленського (відео)

Президент України підбив підсумки 42-го дня війни з Росією

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 42 дня війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

Президент України пояснив, що ставлення до Росії через масові вбивства у Бучі «буде простим». Зокрема – або підтримуєш пошук миру, або не виправдані масові вбивства.

Президент України закликав росіян остаточно визначатися: вони за війну чи за мир.

«Вбиті українці та українки в Бучі, Ірпіні та інших містах, у які заходили російські війська – це останні аргумент для кожного громадянина Росії, щоб визначитись – за війну ви чи за мир», – сказав президент.

Зеленський прокоментував нові санкції проти Росії. Він сказав, що вони ефектні, проте цього не достатньо, щоб зупинити агресора.

«Якщо не буде справді болісного пакету санкцій проти Росії і якщо не буде реально необхідного нам постачання зброї, щодо якої ми зверталися багато разів, то Росія розглядатиме це як дозвіл. Як дозвіл іти далі. Як дозвіл наступати. Як дозвіл розпочати нову криваву хвилю на Донбасі», – заявив Зеленський.

5 квітня президент України Володимир Зеленський виступив в онлайн форматі перед депутатами іспанського парламенту і наголосив, що Україні потрібно надати більше зброї у війні з російським агресором.

Велика Британія скликала засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні. На ньому говорять про збільшення кількості доказів про воєнні злочини держави–агресорки в українських містах.

Нагадаємо, в Європарламенті звинуватили РФ в геноциді українців і закликали позбавити права вето в ООН.

Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

Британськ розвідка повідомила, що Путін планував страти під час вторгнення в Україну.

Між іншим, волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

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