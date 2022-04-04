  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Макрон підтримав санкції проти російських енергоносіїв

    Президент Франції Еммануель Макрон після звірств у Бучі виступив за посилення санкцій проти Росії - Макрон підтримав санкції проти російських енергоносіїв
    Президент Франції Еммануель Макрон після звірств у Бучі виступив за посилення санкцій проти Росії
    фото: flickr

    Посли ЄС у середу обговорять розширення санкцій проти Росії, серед яких можливість ембарго на російські енергоносії

    Президент Франції Еммануель Макрон після звірств у Бучі виступив за посилення санкцій проти Росії і запровадження обмежень на імпорт російської нафти і вугілля. Про це він заявив в ефірі France Inter, пише Le Figaro.

    «Те, що сталося в Бучі, вимагає нового набору санкцій, і це мають бути дуже чіткі заходи», – сказав президент Франції.

    «Тож ми будемо координуватися з нашими європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною, в найближчі дні», - додав він, згадавши про індивідуальні санкції та заходи щодо вугілля та нафти.

    Є дуже чіткі ознаки воєнних злочинів в Україні, заявив Макрон, коментуючи події в Бучі.

    «Це російська армія була в Бучі. Ті, хто стояв біля витоку цих злочинів, повинні будуть відповідати за них», - заявив президент Франції.

    Він також заявив про готовність допомогти українській владі у розслідуванні цих злочинів.

    4 квітня ЄС звинуватив російську владу у звірствах в українських містах.

    Як повідомлялося, посли ЄС у середу обговорять розширення санкцій проти Росії, серед яких можливість ембарго на російські енергоносії.

    Читайте також:

    Теги: ЄС росія окупанти нафтопродукти санкції вугілля війна ембарго путін Україна Еммануель Макрон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Макрон підтримав санкції проти російських енергоносіїв