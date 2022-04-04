Макрон підтримав санкції проти російських енергоносіїв

Президент Франції Еммануель Макрон після звірств у Бучі виступив за посилення санкцій проти Росії

Президент Франції Еммануель Макрон після звірств у Бучі виступив за посилення санкцій проти Росії

Посли ЄС у середу обговорять розширення санкцій проти Росії, серед яких можливість ембарго на російські енергоносії

Президент Франції Еммануель Макрон після звірств у Бучі виступив за посилення санкцій проти Росії і запровадження обмежень на імпорт російської нафти і вугілля. Про це він заявив в ефірі France Inter, пише Le Figaro.

«Те, що сталося в Бучі, вимагає нового набору санкцій, і це мають бути дуже чіткі заходи», – сказав президент Франції.

«Тож ми будемо координуватися з нашими європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною, в найближчі дні», - додав він, згадавши про індивідуальні санкції та заходи щодо вугілля та нафти.

Є дуже чіткі ознаки воєнних злочинів в Україні, заявив Макрон, коментуючи події в Бучі.

«Це російська армія була в Бучі. Ті, хто стояв біля витоку цих злочинів, повинні будуть відповідати за них», - заявив президент Франції.

Він також заявив про готовність допомогти українській владі у розслідуванні цих злочинів.

4 квітня ЄС звинуватив російську владу у звірствах в українських містах.

Як повідомлялося, посли ЄС у середу обговорять розширення санкцій проти Росії, серед яких можливість ембарго на російські енергоносії.

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