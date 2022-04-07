Зачаття «Z». Прем'єр Словенії поширив мем про походження агресії Росії

Янша опублікував картинку, на якій символічно пояснюється виникнення літери «Z»

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша у своєму Twitter-акаунті опублікував мем про появу символу «Z», який російська армія використовує під час вторгнення в Україну.

«Зачаття та народження символу Z (зло). Словенською мовою ZLO означає ЗЛО», – написав Янша.

Він додав мем із процесом зачаття між чоловіком із серпом та молотом замість голови і жінкою із нацистським символом.

Напередодні Словенія оголосила про скорочення чисельності співробітників посольства Росії у Братиславі на 33 особи - з 41 до 8.