Яроша пропонують призначити керівником делегації в Контактній групі – петиція до президента



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Дмитро Ярош готовий очолити делегацію для переговорів щодо Донбасу

Депутатка від Євросолідарності зареєструвала петицію на сайті Офісу президента

Народна депутатка фракції «Європейська солідарність», медик-доброволець Яна Зінкевич зареєструвала петицію – призначити головою української делегації в Тристоронній контактній групі екслідера «Правого сектора» Дмитра Яроша. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

У документі наголошується важливість переговорного процесу в Мінську, але вказується, що перемовини зайшли у глухий кут.

«Путіну не потрібен мир на Донбасі, йому потрібна васальна Україна. Йому потрібна капітуляція. Тому він робитиме все можливе, щоби зберегти весь арсенал засобів тиску та шантажу України: від зривів обміну полоненими до погроз ескалації бойових дій», – написала вона.

На думку ініціаторки петиції, авторитет Яроша як воїна-захисника, мужність і відданість посилять українську позицію у перемовному процесі та поставлять на місце країну-агресора.

Станом на час публікації петицію, зареєстровану 13 жовтня, підписали 1237 осіб. Для розгляду президентом петиція має протягом 92 днів набрати 25 000 голосів.

Раніше Ярош запропонував президенту Володимиру Зеленському свою кандидатуру на посаду глави української делегації у Тристоронній контактній групі.

«Нам потрібна не капітуляція, а мир через українську перемогу. Щоб вийти з цієї патової ситуації, пропоную Володимиру Зеленському свою кандидатуру в якості керівника української делегації у ТКГ. Вважаю, що будь-які перемовини з ворогом мають проходити з позиції сили, а не немічності та зради», – написав він.

Наразі українську делегацію в ТКГ очолює перший президент Леонід Кравчук, якого часто критикують через неоднозначні висловлювання щодо ситуації на окупованому Донбасі. Навіть ексголова Верховної Ради Литвин назвав Кравчука «патентованою політичною повією».

Більш скандальні заяви натомість зробив заступник Кравчука у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін.

Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про виведення Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі й звільнення його від виконання обов’язків першого заступника голови делегації.

На засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому».

Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі.

21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.