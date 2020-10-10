Ексголова Верховної Ради Литвин назвав Кравчука «патентованою політичною повією»



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Ексголова Верховної Ради Володимир Литвин

Литвин різко прокоментував позицію Кравчука щодо скандалу з Фокіним

Ексголова Верховної Ради Володимир Литвин розповів про своє ставлення до роботи першого президента України Леоніда Кравчука і першого прем’єр-міністра Вітольда Фокіна в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Страна».

«Люди, які займали високі посади, а потім відійшли від політики, часто охоплені бажанням бути почутими. Коли у них з’являється така можливість, вони намагаються навчити, як слід працювати – правильно і відповідально. (У цьому є сенс) саме для справи. Але ж з Кравчуком все зрозуміло: це патентована політична повія. І причому завжди», – сказав Литвин.

Пояснюючи свої слова, він згадав, як Кравчук коментував призначення і відхід Фокіна зі складу ТКГ і його звільнення з посади заступника голови української делегації.

«Спочатку в інтерв’ю каже, що вони з Фокіним сиділи, обговорювали Мінський процес п’ять годин. А потім, як тільки активісти прибігли і почали качати свої права... заявляє, що до Фокіна мало ніякого відношення не має. А якщо Фокін хоче йти, то нехай йде. Але вони ж начебто п’ять годин сиділи і обговорювали ситуацію, начебто домовилися, хто чим займатиметься», – додав Литвин.

Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про виведення Вітольда Фокіна зі складу делегації України в Тристоронній контактній групі й звільнення його від виконання обов’язків першого заступника голови делегації.

На засіданні комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Фокін порівняв Росію з ломом, проти якого «нема прийому».

Також Фокін заявив, що досі не бачить доказів війни з Росією. Він зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Російської Федерації.

Раніше Фокін вже вибачився за «повстанців» на Донбасі.

21 вересня Фокін в ефірі програми «Персона ґрата» на «UA: Українське радіо» зазначив, що можна використати мандат Ради безпеки ООН і сформувати «міжнародний тимчасовий уряд» на непідконтрольних Україні територіях Донбасу для проведення там місцевих виборів.