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    Зеленський запросив переговори з Путіним

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    Зеленський відправиться до Парижа - Зеленський запросив переговори з Путіним
    Зеленський відправиться до Парижа
    Фото з відкритих джерел

    Українська сторона поки не отримала відповіді

    Президент України Володимир Зеленський запросив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення ескалації конфлікту на сході України, повідомила 12 квітня Reuters речниця Зеленського Юлія Мендель.

    «Адміністрація президента, звичайно, подала запит поговорити з Володимиром Путіним. Ми ще не отримали відповіді й дуже сподіваємось, що це не відмова від діалогу», – сказала Медель.

    За її словами, Росія зосередила понад 40 тис. військовослужбовців на східному кордоні України та понад 40 тис. військових на адміністративному кордоні з Кримом.

    Мендель додала, що Зеленський відправиться до Парижа для переговорів щодо нарощування російських військ та ескалації конфлікту на Донбасі.

    Радник української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Олексій Арестович казав, що Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військових на сході України 26 березня.

    Як повідомлялося, Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ».

    Зазначимо, Міністерство закордонних справ України провело 16 телефонних розмов з очільниками зовнішньополітичних відомств інших країн щодо стягування Росією військ до українських кордонів. Усі вони запевнили в підтримці територіальної цілісності України.

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    Теги: Росія Адміністрація Президента війна Володимир Зеленський Україна президент Юлія Мендель
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