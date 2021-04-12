Зеленський запросив переговори з Путіним

Українська сторона поки не отримала відповіді

Президент України Володимир Зеленський запросив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення ескалації конфлікту на сході України, повідомила 12 квітня Reuters речниця Зеленського Юлія Мендель.

«Адміністрація президента, звичайно, подала запит поговорити з Володимиром Путіним. Ми ще не отримали відповіді й дуже сподіваємось, що це не відмова від діалогу», – сказала Медель.

За її словами, Росія зосередила понад 40 тис. військовослужбовців на східному кордоні України та понад 40 тис. військових на адміністративному кордоні з Кримом.

Мендель додала, що Зеленський відправиться до Парижа для переговорів щодо нарощування російських військ та ескалації конфлікту на Донбасі.

Радник української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Олексій Арестович казав, що Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військових на сході України 26 березня.

Як повідомлялося, Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ».

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України провело 16 телефонних розмов з очільниками зовнішньополітичних відомств інших країн щодо стягування Росією військ до українських кордонів. Усі вони запевнили в підтримці територіальної цілісності України.

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