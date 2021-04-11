  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі військових під Шумами, – Арестович

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Після 26 березня президент Зеленський намагався провести консультації зі всіма лідерами&raquo; &ndash; Арестович - Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі військових під Шумами, – Арестович

    «Після 26 березня президент Зеленський намагався провести консультації зі всіма лідерами» – Арестович

    «Путін відмовив. І на наступний день була відповідна заява, що ми не бачимо, про що розмовляти» – радник

    Президент України Володимир Зеленський намагався поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним після загибелі чотирьох військових на сході України 26 березня.

    Про це заявив радник української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Радіо Свобода.

    «Після 26 березня, коли загинули відразу 4 військовослужбовці і двох було поранено, президент Зеленський намагався провести консультації зі всіма лідерами, враховуючи Путіна. Наскільки я знаю, хоча ще вищий рівень за мій, вдалося (треба уточнити у пресслужби президента) провести перемовини з Макроном і Меркель. Путін відмовив. І на наступний день була відповідна заява, що ми не бачимо, про що розмовляти», – сказав Арестович в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

    Нагадаємо, 26 березня, о 13:45. під Шумами внаслідок прицільного обстрілу позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів загинули четверо українських військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень і доправлені до медзакладу.

    Читайте також:
    Окупанти на Донбасі утримують близько 300 заручників, – Арестович
    Теги: окупанти Путін Володимир Зеленський президент радник Олексій Арестович
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies