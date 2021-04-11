Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі військових під Шумами, – Арестович

«Путін відмовив. І на наступний день була відповідна заява, що ми не бачимо, про що розмовляти» – радник

Президент України Володимир Зеленський намагався поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним після загибелі чотирьох військових на сході України 26 березня.

Про це заявив радник української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Після 26 березня, коли загинули відразу 4 військовослужбовці і двох було поранено, президент Зеленський намагався провести консультації зі всіма лідерами, враховуючи Путіна. Наскільки я знаю, хоча ще вищий рівень за мій, вдалося (треба уточнити у пресслужби президента) провести перемовини з Макроном і Меркель. Путін відмовив. І на наступний день була відповідна заява, що ми не бачимо, про що розмовляти», – сказав Арестович в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Нагадаємо, 26 березня, о 13:45. під Шумами внаслідок прицільного обстрілу позицій Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів загинули четверо українських військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень і доправлені до медзакладу.

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