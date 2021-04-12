Мендель назвала число вбитих українських військових на Донбасі з початку року

Стало відоме число вбитих українських військових на Донбасі з початку року

вже цього року, за понад 3 місяці загинули 26 українських військових

З початку 2021 року російські найманці забрали життя 26 українських військових, які захищали кордони держави у зоні ООС.

Про це в ефірі передачі «Погляд з Банкової» на телеканалі «Дом» розповіла прессекретар президента України Юлія Мендель.

Юлія Мендель нагадала, що у липні 2020 року було досягнуто нових домовленостей дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі. Завдяки цьому життя людей були збережені. А вже цієї зими відновилися активні обстріли.

«За пів року, які дотримувалися режим тиші, було всього п’ять загиблих з нашого боку. А вже цього року, за понад 3 місяці загинули 26 українських військових. Ця сумна статистика показує, що нехай хоч крихкий, але все ж баланс був порушений. Але наше стійке переконання – до миру повинні вести тільки перемовини. Саме тому ми добиваємося перемовин Нормандського формату і будемо рухатися до миру усіма можливими дипломатичними засобами», – каже Мендель.

Нагадаємо, на Донбасі, у суботу, 10 квітня, бойовики продовжували порушувати режим тиші та обстрілювати бійців Операції об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів поранення отримав український військовослужбовець.

Раніше в зведенні не було даних про пораненого військового. Повідомлялося, що станом на 17:00 суботи проросійські бойовики сім раз порушили режим припинення вогню.